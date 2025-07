Battlefield 6 z pełną prezentacją trybu multiplayer. Zwiastun i gameplay pokazują grę w akcji

Zgodnie z obietnicą Electronic Arts i DICE zaprezentowały tryb wieloosobowy w Battlefield 6. Na pierwszy ogień poszedł efektowny zwiastun z elementami rozgrywki, który skupił się na pokazaniu akcji, destrukcji otoczenia, ale również broni oraz lokacji. Twórcy skupili się również na pochwaleniu nowym Kinestetycznym Systemem Walki, dzięki czemu model strzelania i ruchu taktycznego jest jeszcze bardziej instyntkowy i precyzyjny.

Rozpętaj totalną wojnę z udziałem piechoty i pojazdów, opartą na grze zespołowej z podziałem na klasy oraz nowoczesnym zanurzeniu audiowizualnym. Tam, gdzie myśliwce, czołgi, skoki spadochronowe z RPG, ciężka artyleria i intensywna walka piechoty stają się jednością.

Zniszcz otoczenie, by uzyskać przewagę strategiczną dzięki Taktycznemu Niszczeniu. Zamień swój pojazd w kulę do wyburzeń, zasyp drużynę pod zawalonym sufitem albo stwórz nowe ścieżki do zwycięstwa.

Nowy Kinestetyczny System Walki w Battlefield sprawia, że jesteś bardziej związany ze swoim żołnierzem i otoczeniem niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki przeprojektowanemu systemowi strzelania i ruchu taktycznego – od sprintu w przykucu po przeciąganie i reanimację – każdy strzał i każdy ruch są bardziej instynktowne i precyzyjne – czytamy w opisie zwiastuna.