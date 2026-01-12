Będzie więcej kinowych filmów z Władcy Pierścieni. Polowanie na Golluma to dopiero początek

Elijah Wood przyznał, że w planach są kolejne filmy z Władcy Pierścieni
Nowa produkcja cofnie widzów do wydarzeń sprzed Drużyny Pierścienia. Historia ma koncentrować się na próbach odnalezienia Golluma po tym, jak Bilbo przekazał Jedyny Pierścień Frodowi. W centrum narracji znajdą się Gandalf i Aragorn, a spekulacje dotyczące powrotu Froda podsycił wcześniej Ian McKellen, sugerując obecność obu bohaterów.
Elijah Wood odniósł się do własnego udziału podczas panelu na Fan Expo New Orleans. Aktor podkreślił, że nie może potwierdzić ani zaprzeczyć, ale wyraźnie nie krył entuzjazmu wobec projektu i jego zaplecza twórczego.
Nie mogę ani potwierdzić, ani zaprzeczyć. Czarodziejowi można ufać. Poza tym naprawdę nie wolno mi niczego potwierdzać. Jestem jednak bardzo podekscytowany tym filmem. To kreatywny powrót zespołu. Wielu kluczowych twórców wraca do pracy w tym świecie. Philippa Boyens współtworzy scenariusz i jest producentką. To ta sama, pierwotna grupa, która znów spotyka się, by opowiedzieć historię będącą świetną eksploracją postaci, którą wszyscy tak bardzo kochamy.
Równie ciepło Wood wypowiedział się o reżyserii, którą obejmie Andy Serkis. Przyznał również, że twórcy mają plany na nakręcenie kolejnych filmów osadzonych w Śródziemiu.
Cieszę się, że to Andy reżyseruje. To niezwykle trafne, że to on stanie za kamerą filmu o postaci, którą uczynił tak bardzo swoją. Jestem zachwycony. Wiem też, że intencją twórców jest realizowanie kolejnych filmów w tym uniwersum. To ekscytujące i interesujące zobaczyć, dokąd to wszystko zmierza.
Na ten moment poza The Hunt for Gollum nie ogłoszono następnych kinowych tytułów. Równolegle rozwijany jest jednak serial Pierścienie Władzy od Amazona, którego trzeci sezon jest w drodze.
Przypomnijmy, że premiera The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum została zaplanowana na 17 grudnia 2027 roku.
