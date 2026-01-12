Będzie więcej kinowych filmów z Władcy Pierścieni. Polowanie na Golluma to dopiero początek

Aktor przyznał, że twórcy nowego filmu osadzonego w Śródziemiu planują nakręcenie kolejnych produkcji, które trafią do kin.

Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia obchodzi w tym roku swoje 25-lecie od premiery i z tej okazji magazyn Empire zebrał oryginalną obsadę, aby wspólnie powspominać początek najważniejszej trylogii fantasy w historii kina. Równocześnie do rocznicy pierwszej części powstaje nowy film z Władcy Pierścieni, czyli The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Już teraz potwierdzono, że w filmie Viggo Mortensen nie wcieli się ponownie w Aragorna i twórcy szukają nowego odtwórcy tej roli. Wiadomo jednak, że obok Iana McKellena zobaczymy Elijaha Wooda, czyli hobbita Froda.

Elijah Wood przyznał, że w planach są kolejne filmy z Władcy Pierścieni

Nowa produkcja cofnie widzów do wydarzeń sprzed Drużyny Pierścienia. Historia ma koncentrować się na próbach odnalezienia Golluma po tym, jak Bilbo przekazał Jedyny Pierścień Frodowi. W centrum narracji znajdą się Gandalf i Aragorn, a spekulacje dotyczące powrotu Froda podsycił wcześniej Ian McKellen, sugerując obecność obu bohaterów.