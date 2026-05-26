Mamy dopiero maj, a to już niezwykle trudny rok dla gier. Aż 52 produkcje doczekały się swojego końca

Rok 2026 coraz mocniej pokazuje, jak bezwzględny potrafi być rynek gier-usług. Od początku stycznia zamknięto już 52 produkcje, a kolejne tytuły szykują się do zakończenia działalności w następnych miesiącach. Wśród nich znajdują się zarówno niszowe projekty, jak i rozpoznawalne marki od dużych wydawców.
Aż 52 gry doczekały się swojego końca przez pięć miesięcy 2026 roku. Kolejnych siedem tytułów czeka na zamknięcie swoich serwerów
Lista wyłączonych gier obejmuje między innymi Anthem, The Sims Mobile, NBA Live 19, Project Cars 3, Genshin Impact w wersji na PlayStation 4, The Finals na PS4 czy Vampire: The Masquerade – Bloodhunt. Część produkcji zakończyła działalność po latach funkcjonowania, ale niektóre nie przetrwały nawet kilku miesięcy od premiery.
Szczególnie głośnym przypadkiem pozostaje Anthem od BioWare i Electronic Arts. Produkcja zadebiutowała w 2019 roku i od początku spotkała się z mieszanymi opiniami graczy. Studio próbowało ratować projekt poprzez duży reboot zapowiedziany w 2020 roku, jednak prace ostatecznie anulowano już rok później. Mimo zakończenia rozwoju serwery działały aż do stycznia 2026 roku.
Styczeń okazał się trudnym miesiącem dla Electronic Arts również z innych powodów. W tym samym czasie zamknięto także The Sims Mobile oraz NBA Live 19. Fani serii The Sims nadal mogą korzystać z The Sims 4, a EA rozwija obecnie Project Rene, czyli nową odsłonę marki. NBA Live 19 pozostaje natomiast ostatnią częścią koszykarskiego cyklu, który został porzucony jeszcze w 2019 roku.
Jednym z największych symboli obecnego kryzysu gier-usług stał się Highguard. Produkcja była przedstawiana jako ważna zapowiedź podczas gali The Game Awards 2025, po czym zadebiutowała zaledwie miesiąc później. Gra nie zdołała jednak utrzymać zainteresowania odbiorców. Według dostępnych informacji straciła aż 90 procent aktywnych graczy w ciągu tygodnia od premiery. Studio Wildlight Entertainment zdecydowało się wyłączyć serwery już w marcu.
Bardzo krótki żywot zaliczył także PUBG: Blindspot. Spin-off popularnego battle royale wystartował we wczesnym dostępie na Steamie 4 lutego 2026 roku jako taktyczna strzelanka 5 na 5 z widokiem z góry. Gra została zamknięta 30 marca, czyli niespełna dwa miesiące po premierze. Mimo rozpoznawalnej marki produkcja osiągnęła szczyt na poziomie około 3000 graczy jednocześnie, po czym zainteresowanie zaczęło gwałtownie spadać.
Rok 2026 pokazuje również, że poprzednia generacja konsol powoli traci wsparcie dla kolejnych usług sieciowych. Zarówno Genshin Impact, jak i The Finals zakończyły działanie na PlayStation 4. Produkcje nadal funkcjonują na innych platformach, ale gracze korzystający ze starszego sprzętu stracili dostęp do serwerów.
Electronic Arts kontynuowało wygaszanie starszych usług także w kwietniu. 28 kwietnia wyłączono sieciowe funkcje Dragon Age: Inkwizycja oraz Plants vs. Zombies: Garden Warfare na PlayStation 3. Choć mowa o sprzęcie sprzed dwóch generacji, dla wielu graczy to kolejny cios związany z problemem archiwizacji i zachowania starszych produkcji.
Na liście gier zamkniętych w 2026 roku znalazły się:
Anthem — 12 stycznia
Warlander — 20 stycznia
The Sims Mobile — 24 stycznia
NBA Live 19 — 30 stycznia
Outlawed — 20 lutego
Project Cars 3 — 20 lutego
Puppet Master: The Game — 25 lutego
Supervive — 25 lutego
Armored of Doom — 28 lutego
Football Club Manager 26 LIVE — 28 lutego
The Palace of Unrest — 28 lutego
Dream of Remains — 1 marca
Orake Classic — 1 marca
Practisim VR (Steam) — 5 marca
Chronicles of the Celestial Way — 12 marca
Highguard — 12 marca
King Arthur: Legends Rise — 12 marca
Occupy White Walls — 16 marca
The Finals (PS4) — 18 marca
The Last Player: VR Battle Royale — 20 marca
Made Beaver — 30 marca
PUBG: Blindspot — 30 marca
World Boss — 30 marca
Escape Point — 31 marca
My Town: Dessert Slice — 31 marca
Eldegarde — 31 marca
WBSC eBaseball: Power Pros — 31 marca
WWE 2K24 — 31 marca
Zombie Army VR — 31 marca
Black Stigma — 1 kwietnia
Rift Investigations — 4 kwietnia
Frenzies — 7 kwietnia
Genshin Impact (PS4) — 8 kwietnia
King of Meat — 9 kwietnia
Granblue Fantasy: Versus — 20 kwietnia
Pandemic Express — 21 kwietnia
Tsukuyomi: The Divine Hunter — 22 kwietnia
R2BEAT — 23 kwietnia
Dragon Age: Inkwizycja (PS3) — 28 kwietnia
Plants vs. Zombies Garden Warfare (PS3) — 28 kwietnia
Na 30 czerwca zaplanowano zamknięcie mobilnego The Elder Scrolls: Blades od Bethesdy. W czerwcu zakończy się również wsparcie sieciowe dla Battlefield Hardline. Amazon przygotowuje natomiast graczy na koniec MMO New World. Już w lipcu z gry znikną mikropłatności, a pełne wyłączenie serwerów ma nastąpić w styczniu 2027 roku. Na końcówkę 2026 roku zaplanowano także wyłączenie usług online w NBA 2K25 oraz TopSpin 2K25.
Rec Room — 1 czerwca
Spellcasters Chronicles — 19 czerwca
Battlefield Hardline — 22 czerwca
The Elder Scrolls: Blades — 30 czerwca
New World (możliwość zakupu i sklep z mikrotransakcjami) – 20 lipca
NBA 2K25 — 31 grudnia
TopSpin 2K25 — 31 grudnia
Coraz większa liczba zamykanych produkcji pokazuje, że model gier-usług staje się dla wielu wydawców ogromnym ryzykiem. Gracze coraz częściej podchodzą ostrożnie do nowych projektów wymagających stałego połączenia z siecią, szczególnie gdy nawet duże marki potrafią zniknąć z rynku po kilku miesiącach działalności.
