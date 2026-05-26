Mamy dopiero maj, a to już niezwykle trudny rok dla gier. Aż 52 produkcje doczekały się swojego końca

Serwery tych produkcji zostały zamknięte.

Rok 2026 coraz mocniej pokazuje, jak bezwzględny potrafi być rynek gier-usług. Od początku stycznia zamknięto już 52 produkcje, a kolejne tytuły szykują się do zakończenia działalności w następnych miesiącach. Wśród nich znajdują się zarówno niszowe projekty, jak i rozpoznawalne marki od dużych wydawców. Aż 52 gry doczekały się swojego końca przez pięć miesięcy 2026 roku. Kolejnych siedem tytułów czeka na zamknięcie swoich serwerów Lista wyłączonych gier obejmuje między innymi Anthem, The Sims Mobile, NBA Live 19, Project Cars 3, Genshin Impact w wersji na PlayStation 4, The Finals na PS4 czy Vampire: The Masquerade – Bloodhunt. Część produkcji zakończyła działalność po latach funkcjonowania, ale niektóre nie przetrwały nawet kilku miesięcy od premiery.

Szczególnie głośnym przypadkiem pozostaje Anthem od BioWare i Electronic Arts. Produkcja zadebiutowała w 2019 roku i od początku spotkała się z mieszanymi opiniami graczy. Studio próbowało ratować projekt poprzez duży reboot zapowiedziany w 2020 roku, jednak prace ostatecznie anulowano już rok później. Mimo zakończenia rozwoju serwery działały aż do stycznia 2026 roku. Styczeń okazał się trudnym miesiącem dla Electronic Arts również z innych powodów. W tym samym czasie zamknięto także The Sims Mobile oraz NBA Live 19. Fani serii The Sims nadal mogą korzystać z The Sims 4, a EA rozwija obecnie Project Rene, czyli nową odsłonę marki. NBA Live 19 pozostaje natomiast ostatnią częścią koszykarskiego cyklu, który został porzucony jeszcze w 2019 roku. Jednym z największych symboli obecnego kryzysu gier-usług stał się Highguard. Produkcja była przedstawiana jako ważna zapowiedź podczas gali The Game Awards 2025, po czym zadebiutowała zaledwie miesiąc później. Gra nie zdołała jednak utrzymać zainteresowania odbiorców. Według dostępnych informacji straciła aż 90 procent aktywnych graczy w ciągu tygodnia od premiery. Studio Wildlight Entertainment zdecydowało się wyłączyć serwery już w marcu. Bardzo krótki żywot zaliczył także PUBG: Blindspot. Spin-off popularnego battle royale wystartował we wczesnym dostępie na Steamie 4 lutego 2026 roku jako taktyczna strzelanka 5 na 5 z widokiem z góry. Gra została zamknięta 30 marca, czyli niespełna dwa miesiące po premierze. Mimo rozpoznawalnej marki produkcja osiągnęła szczyt na poziomie około 3000 graczy jednocześnie, po czym zainteresowanie zaczęło gwałtownie spadać.

Rok 2026 pokazuje również, że poprzednia generacja konsol powoli traci wsparcie dla kolejnych usług sieciowych. Zarówno Genshin Impact, jak i The Finals zakończyły działanie na PlayStation 4. Produkcje nadal funkcjonują na innych platformach, ale gracze korzystający ze starszego sprzętu stracili dostęp do serwerów. Electronic Arts kontynuowało wygaszanie starszych usług także w kwietniu. 28 kwietnia wyłączono sieciowe funkcje Dragon Age: Inkwizycja oraz Plants vs. Zombies: Garden Warfare na PlayStation 3. Choć mowa o sprzęcie sprzed dwóch generacji, dla wielu graczy to kolejny cios związany z problemem archiwizacji i zachowania starszych produkcji. Na liście gier zamkniętych w 2026 roku znalazły się: Anthem — 12 stycznia

Warlander — 20 stycznia

The Sims Mobile — 24 stycznia

NBA Live 19 — 30 stycznia

Outlawed — 20 lutego

Project Cars 3 — 20 lutego

Puppet Master: The Game — 25 lutego

Supervive — 25 lutego

Armored of Doom — 28 lutego

Football Club Manager 26 LIVE — 28 lutego

The Palace of Unrest — 28 lutego

Dream of Remains — 1 marca

Orake Classic — 1 marca

Practisim VR (Steam) — 5 marca

Chronicles of the Celestial Way — 12 marca

Highguard — 12 marca

King Arthur: Legends Rise — 12 marca

Occupy White Walls — 16 marca

The Finals (PS4) — 18 marca

The Last Player: VR Battle Royale — 20 marca

Made Beaver — 30 marca

PUBG: Blindspot — 30 marca

World Boss — 30 marca

Escape Point — 31 marca

My Town: Dessert Slice — 31 marca

Eldegarde — 31 marca

WBSC eBaseball: Power Pros — 31 marca

WWE 2K24 — 31 marca

Zombie Army VR — 31 marca

Black Stigma — 1 kwietnia

Rift Investigations — 4 kwietnia

Frenzies — 7 kwietnia

Genshin Impact (PS4) — 8 kwietnia

King of Meat — 9 kwietnia

Granblue Fantasy: Versus — 20 kwietnia

Pandemic Express — 21 kwietnia

Tsukuyomi: The Divine Hunter — 22 kwietnia

R2BEAT — 23 kwietnia

Dragon Age: Inkwizycja (PS3) — 28 kwietnia

Plants vs. Zombies Garden Warfare (PS3) — 28 kwietnia

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt — 28 kwietnia

Dragon Arena — 30 kwietnia

Raid One: 1 vs 5 Online Boss Battle — 30 kwietnia

Wildgate (Chiny) — 30 kwietnia

Warhammer 40,000: Warpforge — 30 kwietnia

Bobcos — 1 maja

Faehnor Online — 4 maja

Tombstone MMO — 5 maja

THE CUBE, SAVE US — 7 maja

Shi Xiakeng’s Dark Cuisine — 16 maja

Village Heroes — 18 maja

DUST 2 online — 20 maja To jednak nie koniec złych wiadomości. Już teraz wiadomo, że w kolejnych miesiącach z rynku znikną następne produkcje. 1 czerwca działalność zakończy Rec Room, uznawane przez wielu za jedną z ikon społeczności VR. 19 czerwca wyłączone zostanie Spellcasters Chronicles od Quantic Dream, które przetrwało zaledwie trzy miesiące we wczesnym dostępie. Na 30 czerwca zaplanowano zamknięcie mobilnego The Elder Scrolls: Blades od Bethesdy. W czerwcu zakończy się również wsparcie sieciowe dla Battlefield Hardline. Amazon przygotowuje natomiast graczy na koniec MMO New World. Już w lipcu z gry znikną mikropłatności, a pełne wyłączenie serwerów ma nastąpić w styczniu 2027 roku. Na końcówkę 2026 roku zaplanowano także wyłączenie usług online w NBA 2K25 oraz TopSpin 2K25. Rec Room — 1 czerwca

Spellcasters Chronicles — 19 czerwca

Battlefield Hardline — 22 czerwca

The Elder Scrolls: Blades — 30 czerwca

New World (możliwość zakupu i sklep z mikrotransakcjami) – 20 lipca

NBA 2K25 — 31 grudnia

TopSpin 2K25 — 31 grudnia Coraz większa liczba zamykanych produkcji pokazuje, że model gier-usług staje się dla wielu wydawców ogromnym ryzykiem. Gracze coraz częściej podchodzą ostrożnie do nowych projektów wymagających stałego połączenia z siecią, szczególnie gdy nawet duże marki potrafią zniknąć z rynku po kilku miesiącach działalności.

