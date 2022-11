Bazowe PS4 pracuje przy God of War: Ragnarok niczym samolot. Zobaczcie nagranie

Od premiery God of War: Ragnarok dzieli nas zaledwie kilka dni. Już wczoraj do sieci trafiły natomiast pierwsze recenzje gry. Najnowsze dzieło studia Sony Santa Monica zbiera świetne noty i jest drugą najwyżej ocenioną produkcją z 2022 roku. Tymczasem redakcja GameSpot opublikowała nagranie wideo, które pokazuje, że kontynuacja przygód Kratosa i Atreusa doprowadza PlayStation 4 do granic możliwości. Całość znajdziecie na dole wiadomości.

Do grania w God of War: Ragnarok na standardowym PlayStation 4 niezbędne będą słuchawki

God of War: Ragnarok prezentuje się i działa na standardowym PlayStation 4 naprawdę dobrze, co potwierdza m.in. szczegółowe porównanie graficzne, o którym informowaliśmy Was wczoraj. Użytkownicy podstawowego modelu konsoli ósmej generacji Sony – czekający na kontynuację przygód Kratosa i Atreusa – muszą jednak przygotować się na głośne dźwięki wydawane przez wspomniany sprzęt, które redakcja GameSpot porównała do startującego samolotu.



Jeden z redaktorów Kotaku również zastosował podobne porównanie i przyznał, że nigdy wcześniej nie słyszał, by posiadane przez niego PlayStation 4 chodziło tak głośno, jak podczas rozgrywki w God of War: Ragnarok. Wygląda więc na to, że na wspomnianej konsoli do komfortowej zabawy niezbędne będą dobre słuchawki, które skutecznie odizolują użytkownika od dźwięków wydawanych przez sam sprzęt.



Na koniec przypomnijmy, że God of War: Ragnarok zadebiutuje na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5 już 9 listopada, czyli w najbliższą środę. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat kontynuacji przygód Kratosa i Atreusa, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja God of War: Ragnarök – Ostatnie tchnienie nordyckich bogów.

