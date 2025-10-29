Battlefield REDSEC z ogromną krytyką. „To nie dlatego kupiłem Battlefielda 6”

Gracze nie są zadowoleni z darmowego battle royale.

Zaledwie kilka godzin po premierze Battlefield REDSEC, nowego darmowego trybu battle royale od studia DICE, społeczność graczy zaczęła ostro krytykować grę. Produkcja, która miała tchnąć dodatkowe życie w markę po premierze Battlefielda 6, już na starcie zebrała mieszane opinie na Steamie, osiągając zaledwie 41% pozytywnych ocen z prawie dwóch tysięcy recenzji. Battlefield REDSEC – kiepskie oceny darmowego trybu battle royale na Steam Powodem niezadowolenia nie jest wyłącznie jakość rozgrywki, ale sposób, w jaki REDSEC został zintegrowany z głównym Battlefieldem 6. Wiele zadań w przepustce bojowej wymaga bowiem uczestnictwa właśnie w tym trybie. Gracze, którzy wolą klasyczne bitwy lądowe, czują się do tego zmuszani, by nie stracić dostępu do nagród czy punktów postępu.

Dlaczego przepustka bojowa, którą kupiłem do Battlefielda 6, zmusza mnie do grania w coś takiego? – napisał użytkownik 00_01_02. Zmuszają nas do gry w battle royale, wpychając ten tryb do cotygodniowych wyzwań. Jeśli nie grasz, rozwój przepustki trwa znacznie dłużej, a pięć przerzutów nic nie daje, gdy połowa zadań i tak dotyczy battle royale” – skarży się Trash Panda. Nie miałbym nic przeciwko temu trybowi, gdyby nie fakt, że jestem do niego zmuszany. To nie dlatego kupiłem Battlefielda 6 – dodał Doombox. Dla wielu fanów serii Battlefield, którzy od lat cenią ją za realistyczne starcia drużynowe i rozległe pola bitew, wprowadzenie osobnego trybu battle royale jest sprzeczne z tożsamością marki. DICE chciało ewidentnie przyciągnąć nowych graczy, jednak część społeczności odbiera REDSEC jako krok w stronę trendów z Call of Duty: Warzone, a nie rozwój własnej formuły. Całkowicie pozbawione duszy, krótkowzroczne wyciąganie pieniędzy i bezwstydna kopia Warzone – stwierdził BILL HAVERCHUCK. Liczyłem na coś świeżego i wolniejszego niż Warzone, ale to właściwie Warzone 3.0. Battlefield już od lat zbliża się do Call of Duty i teraz mamy tego kulminację – ocenił jonnny!. Kolejny śmieciowy klon Warzone, nie potrzebujemy więcej battle royali – podsumował FuNk.

Wielu graczy zauważa też, że w REDSEC zbyt wiele elementów przypomina konkurencyjne produkcje, od zrzutów wyposażenia po systemy misji pobocznych i ulepszeń broni. Według nich nowy tryb nie wnosi nic świeżego do gatunku, a zamiast tego utrwala jego schematy. Mimo wszystko część społeczności chwali REDSEC za dynamikę i skalę bitew. Wielu fanów liczyło jednak, że DICE wykorzysta potencjał marki Battlefield do stworzenia oryginalnej alternatywy dla battle royale, a nie kolejnej kopii rynkowego lidera. Na ten moment nie wiadomo, czy twórcy zdecydują się na szybkie zmiany w strukturze przepustki bojowej i integracji z główną grą. Pewne jest, że Battlefield REDSEC potrzebuje wielu zmian i usprawnień, więc przed DICE sporo pracy w nadchodzących tygodniach.

