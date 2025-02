Battlefield 7 zadebiutuje jeszcze w tym roku? EA podało termin premiery

Chociaż do ukończenia gry jeszcze długa droga, to Electronic Arts już teraz wyznaczyło termin premiery nowego Battlefielda.

Podczas wczorajszego omówienia wyników finansowych za poprzedni kwartał EA przedstawiło także szczegóły dotyczące przyszłości firmy. Skupiono się na Battlefield 7, podając planowany termin premiery dla gry. Electronic Arts planuje wypuścić produkcję na rynek w roku podatkowym 2026. Oznacza to, że nowy Battlefield ma zadebiutować między 1 kwietnia bieżącego roku a 31 marca 2026 roku.

Parę dni temu DICE wystartowało z Battlefield Labs, czyli nową platformą dla społeczności słynnej strzelanki, która pozwala m.in. na wzięcie udziału w beta testach Battlefield 7. Chociaż ze słów producentów wynika, że do zakończenia prac nad grą pozostało jeszcze sporo czasu, to Electronic Arts już teraz wyznaczyło termin premiery dla oczekiwanej produkcji.

Niemal wszystkie poprzednie odsłony Battlefielda debiutowały jesienią, poza spin-offami, jak Battlefield Hardline oraz Battlefield: Bad Company. Wygląda więc na to, że również siódma pełnoprawna część serii może mieć swoją premierę w okolicach listopada bieżącego roku. Nie można jednak wykluczyć opóźnień, które mogłyby przesunąć premierę nie tylko o kilka miesięcy, ale również przenieść debiut na kolejny rok finansowy.

Warto również przypomnieć, że jesienią tego roku ma zadebiutować Grand Theft Auto 6. Gra Rockstar Games nadal nie ma wyznaczonej daty premiery i chociaż należy do zupełnie innego gatunku niż Battlefield 7, to wydawcy mogą obawiać się, że większość graczy sięgnie jednak po GTA 6, zamiast inne tytuły. Spowodowałoby to masowe przesuwanie premier na początek lub wiosnę przyszłego roku. Tę samą strategię może zastosować Electronic Arts wobec swoich tytułów.

Już wkrótce pierwsi gracze będą mogli spróbować swoich sił w testach Battlefield 7. DICE podało już nawet wymagania sprzętowe w przypadku testów na komputerach osobistych. Podane konfiguracje sprzętowe nie wydają się nadmiernie wysokie dla posiadaczy współczesnych pecetów.