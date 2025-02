Poznaliśmy wymagania sprzętowe Battlefield 7. EA udzieliło informacji na potrzeby testów

Wczoraj zgodnie z zapowiedziami zobaczyliśmy zapowiedź platformy, na której odbędą się testy Battlefielda 7 - kolejnej odsłony kultowych strzelanek od Electronic Arts. Jest to część znanego od dłuższego czasu planu twórców - polega on na stworzeniu gry przede wszystkim z myślą o graczach, czemu pomóc mają wspomniane testy. Przy okazji poznaliśmy wymagania sprzętowe na potrzebę wydarzenia.

Battlefield 7 - twórcy dzielą się wymaganiami sprzętowymi

W wersję testową Battlefielda 7 zagramy na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Dla graczy korzystających z pierwszej wymienionej platformy będą musieli posiadać odpowiednio mocny sprzęt, aby móc sprawdzić tytuł od EA po zostaniu wybranym. Firma podzieliła się dwiema zalecanymi konfiguracjami - warto dodać, że nie odnoszą się one do ukończonej wersji, więc do czasu jej udostępnienia sytuacja może się zmienić.