Battlefield 7 na pierwszych ujęciach z rozgrywki. Trwają zapisy do testów gry

Zgodnie z zapowiedziami DICE oraz Electronic Arts zaprosiło graczy do wzięcia udziału w testach nowego Battlefielda. Według twórców ma być to najbardziej ambitna odsłona serii, nad którą oprócz deweloperów z DICE pracuje również Motive, Criterion Games oraz Ripple Effect. Chociaż żadne szczegóły jeszcze nie padły, to deweloperzy uruchomili Battlefield Labs, czyli stronę skierowaną do fanów serii, którzy już teraz mogą zapisać się do testów, zarówno na komputerach osobistych, jak i konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Battlefield 7 – pierwsze fragmenty rozgrywki

Battlefield Labs pozwoli graczom na przetestowanie gry, zanim ta doczeka się swojej premiery. Liczba miejsc jest ograniczona, więc warto się pośpieszyć. W pierwszej kolejności dostęp do Battlefielda 7 uzyskają gracze z Europy oraz Ameryki Północnej, a w następnej fazie osoby z pozostałych kontynentów. Dodatkowo studio zachęca graczy do dołączenia do serwera Discord, gdzie na bieżąco będą pojawiać się nowe informacje o grze i szczegółach testów.