Battlefield 6 wprowadza nowy tryb Casual Breakthrough dla graczy szukających luźniejszej rozgrywki

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/02 17:00
Do Battlefielda 6 trafił nowy tryb gry o nazwie Casual Breakthrough, który jest już dostępny bezpośrednio z głównego menu Battlefield 6.

W ostatnich tygodniach wokół Battlefielda 6 narosło sporo kontrowersji związanych z drastycznym osłabieniem zdobywania doświadczenia w trybie Portal, po tym jak twórcy obiecali pełne punkty doświadczenia w grach tworzonych przez społeczność. Decyzja o ograniczeniu zdobywanego doświadczenia była reakcją na liczne farmy XP, w których gracze zdobywali punkty poprzez walkę z botami. Wielu fanów od tego czasu narzekało, że zwykłe mecze są zbyt intensywne, szczególnie na ciasnych mapach, a rozgrywka z botami była jedynym sposobem na spokojniejsze granie i jednoczesny progres. Casual Breakthrough to zatem propozycja skierowana do graczy, którzy chcą zdobywać doświadczenie i rozwijać swoje bronie, klasy oraz przepustkę bojową, ale w mniej stresujący sposób niż w klasycznych meczach wieloosobowych.

Battlefield 6
Battlefield 6

Nowy tryb w Battlefieldzie 6

Nowy tryb Casual Breakthrough, opisany przez Battlefield Studios w serwisie X, został zaprezentowany jako „bardziej relaksujący sposób gry, który nadal pozwala zdobywać postępy i wykonywać wyzwania”. Tryb oferuje następujące elementy:

  • Mniejsze drużyny – po 8 prawdziwych graczy po każdej stronie
  • Wsparcie botów – po 16 botów dopełniających każdą drużynę
  • Pełna progresja – możliwość zdobywania doświadczenia do przepustki bojowej, profilu, klas i broni.
  • Zbalansowane punkty XP – pełne doświadczenie za eliminację prawdziwego gracza, zmniejszone za pokonanie bota.
  • Dwie dostępne mapy: Siege of Cairo oraz Empire State.

Tryb ma być idealny dla tych, którzy chcą grać w stylu bardziej kooperacyjnym i spokojnym, bez presji rywalizacji. Casual Breakthrough obecnie obejmuje jedynie dwie z dziesięciu dostępnych w grze map, co może sprawić, że tryb szybko stanie się monotonny. Jednak twórcy podkreślają, że Siege of Cairo i Empire State to “mapy początkowe”, co sugeruje, że w przyszłości pojawią się kolejne lokalizacje. Gracze wciąż apelują o podobne, bardziej casualowe playlisty dla trybów Podbój i Eskalacja, a wielu wspomina z nostalgią rozwiązanie znane z Battlefield 2042, gdzie można było grać w kooperacji przeciwko botom.

Kluczowym czynnikiem, który zadecyduje o sukcesie nowego trybu, będzie balans doświadczenia, zwłaszcza to, jak bardzo ograniczone będą punkty za eliminacje botów. Niektórzy gracze wyrażają też sprzeciw wobec obecności botów w Battlefield 6 w ogóle, domagając się powrotu klasycznych playlist skupionych wyłącznie na walce między ludźmi. Choć Casual Breakthrough prawdopodobnie nie zrekompensuje frustracji wynikającej ze zmian w trybie Portal, stanowi ciekawą alternatywę dla graczy, którzy chcą pograć bez presji, a mimo to zdobywać postępy. Mimo wszystko twórcy mają nad czym pracować, bowiem ostatnie REDSEC mocno obrywa od fanów serii.

Źródło:https://gamerant.com/battlefield-6-casual-breakthrough-bots

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

