Battlefield 6 wprowadza nowy tryb Casual Breakthrough dla graczy szukających luźniejszej rozgrywki

W ostatnich tygodniach wokół Battlefielda 6 narosło sporo kontrowersji związanych z drastycznym osłabieniem zdobywania doświadczenia w trybie Portal, po tym jak twórcy obiecali pełne punkty doświadczenia w grach tworzonych przez społeczność. Decyzja o ograniczeniu zdobywanego doświadczenia była reakcją na liczne farmy XP, w których gracze zdobywali punkty poprzez walkę z botami. Wielu fanów od tego czasu narzekało, że zwykłe mecze są zbyt intensywne, szczególnie na ciasnych mapach, a rozgrywka z botami była jedynym sposobem na spokojniejsze granie i jednoczesny progres. Casual Breakthrough to zatem propozycja skierowana do graczy, którzy chcą zdobywać doświadczenie i rozwijać swoje bronie, klasy oraz przepustkę bojową, ale w mniej stresujący sposób niż w klasycznych meczach wieloosobowych.
Nowy tryb w Battlefieldzie 6
Nowy tryb Casual Breakthrough, opisany przez Battlefield Studios w serwisie X, został zaprezentowany jako „bardziej relaksujący sposób gry, który nadal pozwala zdobywać postępy i wykonywać wyzwania”. Tryb oferuje następujące elementy:
- Mniejsze drużyny – po 8 prawdziwych graczy po każdej stronie
- Wsparcie botów – po 16 botów dopełniających każdą drużynę
- Pełna progresja – możliwość zdobywania doświadczenia do przepustki bojowej, profilu, klas i broni.
- Zbalansowane punkty XP – pełne doświadczenie za eliminację prawdziwego gracza, zmniejszone za pokonanie bota.
- Dwie dostępne mapy: Siege of Cairo oraz Empire State.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!