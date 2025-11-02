Battlefield 6 wprowadza nowy tryb Casual Breakthrough dla graczy szukających luźniejszej rozgrywki

W ostatnich tygodniach wokół Battlefielda 6 narosło sporo kontrowersji związanych z drastycznym osłabieniem zdobywania doświadczenia w trybie Portal, po tym jak twórcy obiecali pełne punkty doświadczenia w grach tworzonych przez społeczność. Decyzja o ograniczeniu zdobywanego doświadczenia była reakcją na liczne farmy XP, w których gracze zdobywali punkty poprzez walkę z botami. Wielu fanów od tego czasu narzekało, że zwykłe mecze są zbyt intensywne, szczególnie na ciasnych mapach, a rozgrywka z botami była jedynym sposobem na spokojniejsze granie i jednoczesny progres. Casual Breakthrough to zatem propozycja skierowana do graczy, którzy chcą zdobywać doświadczenie i rozwijać swoje bronie, klasy oraz przepustkę bojową, ale w mniej stresujący sposób niż w klasycznych meczach wieloosobowych.

Nowy tryb w Battlefieldzie 6

Nowy tryb Casual Breakthrough, opisany przez Battlefield Studios w serwisie X, został zaprezentowany jako „bardziej relaksujący sposób gry, który nadal pozwala zdobywać postępy i wykonywać wyzwania”. Tryb oferuje następujące elementy: