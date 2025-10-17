Battlefield 6 przyspieszy zdobywanie doświadczenia i elementów broni. Studio zajmie się też farmami XP

Battlefield Studios kombinuje z nowym Battlefieldem 6, aby usprawnić progresję graczy.

Battlefield Studios ogłosiło duże zmiany w systemie progresji Battlefield 6, które mają sprawić, że zdobywanie doświadczenia i odblokowywanie gadżetów oraz dodatków do broni stanie się szybsze i bardziej satysfakcjonujące. Aktualizacja ma trafić do gry w przyszłym tygodniu, o czym studio poinformowało w oficjalnym komunikacie opublikowanym na platformie X. Battlefield 6 zmodyfikuje system progresji Zgodnie z zapowiedzią, gracze będą otrzymywać 10 procent więcej doświadczenia za ukończenie meczu oraz 40 procent więcej expa z dziennego bonusu. Dodatkowo zredukowano liczbę punktów doświadczenia potrzebnych do odblokowania pierwszych 20 poziomów dodatków do broni, co według deweloperów oznacza, że gracze zaczną zdobywać przydatne ulepszenia prawie dwa razy szybciej niż wcześniej. Studio podkreśla, że zmiany mają na celu uczynić progresję bardziej płynną i satysfakcjonującą, jednocześnie zachowując poczucie osiągnięcia przy pełnym opanowaniu broni.

W odpowiedzi na uwagi społeczności dotyczące zbyt długiego awansowania w karierze, twórcy ogłosili także obniżenie progów rang wymaganych do niektórych zadań, które odblokowują elementy kosmetyczne i zawartość gameplayową. Nowe progi to: Zadania wymagające rangi 20, są teraz dostępne od rangi 10

Zadania wymagające rangi 23, są teraz dostępne od rangi 15

Zadania wymagające rangi 26, są teraz dostępne od rangi 20 Twórcy przyznali również, że niektóre z wyzwań mogą być frustrujące: Jesteśmy świadomi frustracji związanych z tymi wyzwaniami i aktywnie je przeglądamy. Jednak wdrożenie zmian zajmie więcej czasu, ponieważ wymagają one testów i odpowiedniego dostosowania. Kolejnym problemem, którym zajmuje się studio, są serwery w trybie Portal, czyli funkcji pozwalającej graczom tworzyć własne zasady i scenariusze rozgrywki. Według deweloperów duża liczba serwerów jest obecnie wykorzystywana do farmienia doświadczenia, co powoduje sztuczne nabijanie statystyk i ogranicza dostęp do prawdziwych meczów z innymi graczami. Zrozumieliśmy motywację, czyli szybszy postęp, testowanie konfiguracji bez presji, ale doprowadziło to do niezamierzonych skutków. Przez nadmiar serwerów do farmienia doświadczenia trudniej jest znaleźć sesje do faktycznej gry z innymi ludźmi.

Aby rozwiązać ten problem, Battlefield Studios pracuje nad zmianami, które mają ograniczyć liczbę serwerów farmerskich i jednocześnie promować rozgrywkę z przyjaciółmi w ramach zarówno niestandardowych, jak i oficjalnie zweryfikowanych doświadczeń. Studio zapowiedziało również dalsze poprawki obejmujące widoczność przeciwników, rozrzut broni, problemy z pojazdami, które nie odradzają się na mapie oraz inne błędy o których gracze informowali od premiery. Od momentu premiery Battlefield 6 notuje rekordowe wyniki. Gra sprzedała się w liczbie ponad 7 milionów egzemplarzy w ciągu pierwszych trzech dni, ustanawiając tym samym największy debiut w historii serii. Tytuł pobił również rekord najwyższej liczby jednocześnie zalogowanych graczy EA na Steamie, osiągając 747 440 aktywnych użytkowników, co pozwoliło przebić dotychczasowy wynik Apex Legends. Battlefield 6 jest dostępny na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Zachęcamy do przeczytania naszej recenzji gry.