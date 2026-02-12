Mistfall Hunter z premierą na PS5. Wyjątkowy extraction RPG zadebiutuje w lipcu

Studio Bellring Games oficjalnie potwierdziło, że ich debiutancki projekt – Mistfall Hunter – nie będzie tytułem ekskluzywnym dla ekosystemu Microsoftu. Gra, która pierwotnie miała trafić jedynie na PC i konsole Xbox, zadebiutuje jednocześnie również na PlayStation 5.
Mistfall Hunter – globalny debiut w lipcu 2026
Choć dokładna dzienna data premiery nie została jeszcze podana, twórcy celują w lipiec 2026 roku. Decyzja o wydaniu gry na PS5 zapadła w odpowiedzi na duże zainteresowanie społeczności oraz chęć zapewnienia wspólnej zabawy jak najszerszej grupie graczy w ramach funkcji cross-play.
Przed oficjalnym debiutem planowane są jeszcze testy:
Kwiecień 2026: Zamknięte testy techniczne (tylko dla zaproszonych).
15 czerwca 2026: Otwarta beta w ramach Steam Next Fest.
Mistfall Hunter to sieciowy RPG akcji z widokiem TPP, który łączy mechaniki znane z gier typu soulslike z formułą extraction (rywalizacja o łup i ucieczka z mapy). Akcja toczy się w świecie spustoszonym przez wojnę bogów, gdzie niedobitki ludzkości walczą o przetrwanie w toksycznej „Złotej Mgle” (Gyldenmist).
W wyniku epickiej wojny między bogami a bogami zewnętrznymi wszystkie bóstwa upadły. Ich krew zamieniła się w Gyldenmist, żrącą siłę, która przetacza się przez ziemię, wypaczając dusze żywych i doprowadzając ich do szaleństwa i potwornych mutacji. Pośród Gyldenmist kilku wytrwałych ludzi trzyma się swojego zdrowego rozsądku, szukając schronienia w ostatnich pozostałościach cywilizacji.
Warto zaznaczyć, że Mistfall Hunter kładzie duży nacisk na współpracę – choć można grać solo, tytuł jest projektowany z myślą o trzyosobowych zespołach (PvPvE), gdzie synergia między różnymi klasami jest kluczem do przetrwania starć z bossami i innymi graczami.