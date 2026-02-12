Mistfall Hunter z premierą na PS5. Wyjątkowy extraction RPG zadebiutuje w lipcu

Studio Bellring Games oficjalnie potwierdziło, że ich debiutancki projekt – Mistfall Hunter – nie będzie tytułem ekskluzywnym dla ekosystemu Microsoftu. Gra, która pierwotnie miała trafić jedynie na PC i konsole Xbox, zadebiutuje jednocześnie również na PlayStation 5.

Mistfall Hunter – globalny debiut w lipcu 2026

Choć dokładna dzienna data premiery nie została jeszcze podana, twórcy celują w lipiec 2026 roku. Decyzja o wydaniu gry na PS5 zapadła w odpowiedzi na duże zainteresowanie społeczności oraz chęć zapewnienia wspólnej zabawy jak najszerszej grupie graczy w ramach funkcji cross-play.