Battlefield 6 miażdży Call of Duty: Black Ops 7. Liczba graczy na Steamie mówi sama za siebie

Rywalizacja pomiędzy Call of Duty a Battlefield jest od dawna uznawana za jedną z najbardziej zaciętych w świecie gier wideo, symbolizując starcie gigantów – Activision oraz Electronic Arts. Historycznie to seria Call of Duty miała tendencję do utrzymywania przewagi. Po okresie, gdy BF pozostawał w cieniu, rok 2025 przyniósł rewanż w postaci premier Call of Duty: Black Ops 7 oraz Battlefield 6. Najnowsze dane dotyczące premier obu tytułów na platformie Steam jednoznacznie cementują jednak zaskakujący obrót spraw: to Battlefield 6 zdołał ostatecznie zdetronizować swojego rywala.
Steam pokazuje, kto rządzi w 2025. Battlefield 6 wygrywa z Black Ops 7
Start Call of Duty: Black Ops 7 na PC, przynajmniej pod kątem liczby graczy na Steam, okazał się zaskakująco słaby w porównaniu do oczekiwań związanych z debiutem nowej, głównej odsłony serii. Gra przyciągnęła wprawdzie ponad 94 tysiące osób, ale Battlefield 6 w weekend odnotował nawet 290 tysięcy jednoczesnych graczy.
W kontekście Black Ops 7, którego premiera miała miejsce 14 listopada 2025 roku, trzeba też jednak uwzględnić dostępność w usłudze Game Pass. Choć wielu użytkowników z pewnością zdecydowało się na granie na konsolach lub za pośrednictwem subskrypcji, co może tłumaczyć niższe wyniki na Steam, ten czynnik może nie wystarczyć, by znacząco zmienić ogólne proporcje. Wynika to z faktu, że Battlefield 6 również debiutował na wielu konsolach i mimo to zdołał osiągnąć rekordową liczbę graczy na PC.
Jest rok 2035. Świat stoi na krawędzi chaosu, pogrążony w brutalnym konflikcie i wojnie psychologicznej po wydarzeniach znanych z kultowych Black Ops 2 i Black Ops 6. David Mason dowodzi tajną misją elitarnego zespołu JSOC w rozległym, śródziemnomorskim mieście Avalon. Na miejscu odkrywają misternie uknuty spisek, który nie tylko pogrąży świat w jeszcze większym chaosie, lecz także zmusi ich do konfrontacji z mrocznymi wspomnieniami z przeszłości.
Połącz siły z drużyną lub graj solo w innowacyjnej kampanii kooperacyjnej, która na nowo definiuje rozgrywkę w Black Ops. – czytamy w opisie CoD Black Ops 7.
Oto prawdziwe oblicze wojny totalnej. Walcz w zażartych starciach piechoty. Przecinaj przestworza, tocząc pojedynki lotnicze. Niszcz otoczenie, by uzyskać przewagę strategiczną. Zyskaj pełną kontrolę nad każdym działaniem i ruchem dzięki kinestetycznemu systemowi walki. W wojnie czołgów, odrzutowców i nieprzebranych arsenałów twoja drużyna jest najgroźniejszą bronią. Oto Battlefield 6. – brzmi opis Battlefield 6.
