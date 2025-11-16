Battlefield 6 miażdży Call of Duty: Black Ops 7. Liczba graczy na Steamie mówi sama za siebie

Rywalizacja pomiędzy Call of Duty a Battlefield jest od dawna uznawana za jedną z najbardziej zaciętych w świecie gier wideo, symbolizując starcie gigantów – Activision oraz Electronic Arts. Historycznie to seria Call of Duty miała tendencję do utrzymywania przewagi. Po okresie, gdy BF pozostawał w cieniu, rok 2025 przyniósł rewanż w postaci premier Call of Duty: Black Ops 7 oraz Battlefield 6. Najnowsze dane dotyczące premier obu tytułów na platformie Steam jednoznacznie cementują jednak zaskakujący obrót spraw: to Battlefield 6 zdołał ostatecznie zdetronizować swojego rywala.

Steam pokazuje, kto rządzi w 2025. Battlefield 6 wygrywa z Black Ops 7

Start Call of Duty: Black Ops 7 na PC, przynajmniej pod kątem liczby graczy na Steam, okazał się zaskakująco słaby w porównaniu do oczekiwań związanych z debiutem nowej, głównej odsłony serii. Gra przyciągnęła wprawdzie ponad 94 tysiące osób, ale Battlefield 6 w weekend odnotował nawet 290 tysięcy jednoczesnych graczy.