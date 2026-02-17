Resident Evil Requiem z ogromnym rozmiarem plików na PS5. Wiemy, kiedy rusza pre-load

Resident Evil Requiem ponownie pojawiło się podczas ostatniego pokazu State of Play. Według danych udostępnionych przez profil PlayStation Game Size, który monitoruje zaplecze PlayStation Store, wersja gry na PS5 ma zajmować 72,88 GB. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, będzie to największa część cyklu pod względem rozmiaru instalacji.

Resident Evil Requiem na PS5 potrzebuje ponad 70 GB

Dla porównania Resident Evil 4 Remake wymaga obecnie około 67 GB wolnego miejsca, natomiast Resident Evil 2 Remake zajmuje blisko 48 GB. W przypadku Requiem mowa więc o wyraźnym wzroście. Nie ujawniono jeszcze, ile przestrzeni potrzebne będzie w wersji na PC dostępnej na Steam.