Resident Evil Requiem z ogromnym rozmiarem plików na PS5. Wiemy, kiedy rusza pre-load

Resident Evil Requiem ponownie pojawiło się podczas ostatniego pokazu State of Play. Według danych udostępnionych przez profil PlayStation Game Size, który monitoruje zaplecze PlayStation Store, wersja gry na PS5 ma zajmować 72,88 GB. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, będzie to największa część cyklu pod względem rozmiaru instalacji.
Resident Evil Requiem na PS5 potrzebuje ponad 70 GB
Dla porównania Resident Evil 4 Remake wymaga obecnie około 67 GB wolnego miejsca, natomiast Resident Evil 2 Remake zajmuje blisko 48 GB. W przypadku Requiem mowa więc o wyraźnym wzroście. Nie ujawniono jeszcze, ile przestrzeni potrzebne będzie w wersji na PC dostępnej na Steam.
Z nieoficjalnych informacji wynika również, że osoby posiadające edycję standardową będą mogły rozpocząć pobieranie gry 25 lutego. Premiera ma nastąpić o północy 27 lutego, choć Capcom nie podał jeszcze globalnych godzin odblokowania. Szczegółowe komunikaty w tej sprawie powinny pojawić się w najbliższym czasie.
Nowa era survival horroru nadchodzi wraz z Resident Evil Requiem, najnowszą i najbardziej wciągającą odsłoną kultowej serii Resident Evil. Doświadcz przerażającego survival horroru z analityczką FBI Grace Ashcroft i wskocz w porywającą, pełną adrenaliny akcję z legendarnym agentem Leonem S. Kennedym. Ich przeplatające się losy i unikalne style gry tworzą wstrząsające, pełne emocji doświadczenie, które przerazi Cię do szpiku kości. – brzmi opis gry.
