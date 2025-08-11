Setki tysięcy osób na Steamie i Twitchu. Battlefield 6 bije rekordy podczas otwartej bety

Otwarta beta Battlefielda 6 osiągnęła wczoraj ponad 500 tys. jednoczesnych graczy na samym Steamie, ustanawiając nowy rekord serii. Na Twitchu produkcja przyciągnęła w szczytowym momencie ponad 850 tys. widzów, przebijając dotychczasowe wyniki Call of Duty.
Battlefield 6 – największa beta w historii serii
Zespół odpowiedzialny za Battlefielda potwierdził w mediach społecznościowych, że to największa otwarta beta w historii marki. Twórcy ostrzegli graczy o spodziewanych kolejkach w godzinach szczytu, zapewniając, że pracują nad utrzymaniem płynnego i sprawiedliwego dostępu dla wszystkich uczestników.
Wczytywanie ramki mediów.
To największa otwarta beta Battlefield w historii.
Zbliżają się godziny szczytu i należy spodziewać się kolejek. Pracujemy nad czasem wejścia do gry, ale prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na swoją kolej.
Chcemy, aby wszyscy mogli doświadczyć płynnej i sprawiedliwej otwartej bety, w tym również osoby obecnie przebywające w grze.
Dziękujemy za nieustające zainteresowanie otwartą betą Battlefield 6!
GramTV przedstawia:
Problemy z pierwszymi oszustami nie popsuły zabawy. Silnik antycheatowy Javelin zablokował już niemal pół miliona prób oszustwa, a gracze chwalą jego skuteczność – wielu podkreśla, że nie spotkało podejrzanych zachowań w trakcie testów.
Premiera Battlefielda 6 zaplanowana jest na 10 października, zaledwie kilka tygodni przed debiutem Call of Duty: Black Ops 7.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!