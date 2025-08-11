Setki tysięcy osób na Steamie i Twitchu. Battlefield 6 bije rekordy podczas otwartej bety

To największa otwarta beta Battlefield w historii.

Zbliżają się godziny szczytu i należy spodziewać się kolejek. Pracujemy nad czasem wejścia do gry, ale prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na swoją kolej.

Chcemy, aby wszyscy mogli doświadczyć płynnej i sprawiedliwej otwartej bety, w tym również osoby obecnie przebywające w grze.

Dziękujemy za nieustające zainteresowanie otwartą betą Battlefield 6!