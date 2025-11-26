Bodycam po ogromnej aktualizacji. Fotorealistyczna strzelanka wskakuje na UE 5.5

W czerwcu ubiegłego roku zadebiutowała fotorealistyczna strzelanka Bodycam. Gra koncentruje się na realistycznej fizyce, obsłudze broni i oprawie dźwiękowej, co ma odzwierciedlać rzeczywiste warunki. Ostatnio twórcy udostępnili graczom pierwszą dużą aktualizację, która wprowadziła nową zawartość i usprawnienia, czyniąc tę strzelankę jeszcze bardziej realistyczną.

Bodycam staje się jeszcze bardziej realistyczne – twórcy wdrażają UE 5.5 i nowe mapy

Jednym z najważniejszych elementów tej dużej aktualizacji jest techniczna migracja gry na nowszą wersję silnika – Unreal Engine 5.5. Równolegle z ulepszeniami graficznymi, deweloperzy skupili się na szerokiej optymalizacji. W odpowiedzi na zgłaszane przez społeczność krytyczne problemy, studio zajęło się eliminacją błędów, w tym problemów z desynchronizacją czy usterkami dźwiękowymi.