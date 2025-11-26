Bodycam po ogromnej aktualizacji. Fotorealistyczna strzelanka wskakuje na UE 5.5

W czerwcu ubiegłego roku zadebiutowała fotorealistyczna strzelanka Bodycam. Gra koncentruje się na realistycznej fizyce, obsłudze broni i oprawie dźwiękowej, co ma odzwierciedlać rzeczywiste warunki. Ostatnio twórcy udostępnili graczom pierwszą dużą aktualizację, która wprowadziła nową zawartość i usprawnienia, czyniąc tę strzelankę jeszcze bardziej realistyczną.
Bodycam staje się jeszcze bardziej realistyczne – twórcy wdrażają UE 5.5 i nowe mapy
Jednym z najważniejszych elementów tej dużej aktualizacji jest techniczna migracja gry na nowszą wersję silnika – Unreal Engine 5.5. Równolegle z ulepszeniami graficznymi, deweloperzy skupili się na szerokiej optymalizacji. W odpowiedzi na zgłaszane przez społeczność krytyczne problemy, studio zajęło się eliminacją błędów, w tym problemów z desynchronizacją czy usterkami dźwiękowymi.
Wiemy, że optymalizacja i stabilność były dla naszej społeczności absolutnym priorytetem, a ta aktualizacja stanowi pierwszy znaczący krok w realizacji tej obietnicy. Dzięki przejściu na Unreal Engine 5.5 oraz utworzeniu dedykowanego wewnętrznego zespołu QA fundamentalnie wzmocniliśmy nasze zaplecze produkcyjne. Ten rozwój strukturalny, wspierany przez dodatkowe zatrudnienia, gwarantuje, że będziemy w stanie regularnie dostarczać wysokiej jakości, przełomowe aktualizacje przez cały okres Wczesnego Dostępu. Aktywnie słuchamy i jesteśmy w pełni zaangażowani w to, by uczynić Bodycam najintensywniejszym i najbardziej angażującym FPS-em na rynku.
To jednak nie wszystko, co przynosi aktualizacja. Wprowadzono dwie całkiem nowe mapy: CQB Power Gun oraz Village, którą stworzono z myślą o ulepszonym trybie Zombie. Ponadto, studio całkowicie przeprojektowało wnętrza na już istniejącej mapie Wornhouse. Gracze otrzymali również nową, cichą broń – kuszę. Sam tryb Zombie doczekał się przebudowy, która zaowocowała bardziej angażującym i immersyjnym zachowaniem wrogów, poprawą tempa pojawiania się fal przeciwników oraz wprowadzeniem nowych typów wrogów.
Na koniec przypomnijmy, że Bodycam zadebiutowało 8 czerwca 2024 roku.
