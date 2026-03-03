Dataminerzy dostali się do plików PUBG: Black Budget złamane. Odkryto testowe mapy i tajemnicze stwory

Wiemy więcej o kolejnej odsłonie kultowej serii.

Podczas gdy deweloperzy z KRAFTON pracują w pocie czoła nad dopracowaniem swojej nowej marki, jeden z dataminerów postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i włamać się do plików gry, odkrywając zawartość, która nie była przeznaczona dla oczu postronnych. Pliki PUBG: Black Budget – o czym dowiedzieliśmy się z wycieku? Użytkownik Shawn Weber ogłosił na mediach społecznościowych, że udało mu się złamać zabezpieczenia PUBG: Black Budget, co pozwoliło mu na uruchomienie gry lokalnie i dostęp do ukrytych map testowych, mimo że oficjalne serwery pozostają wyłączone od grudniowych testów alfa. Wczytywanie ramki mediów.

To odkrycie rzuca zupełnie nowe światło na ambitny projekt KRAFTON, który ma ambicję stać się godnym konkurentem dla takich tytułów jak ARC Raiders czy Escape from Tarkov. Dataminer udostępnił serię zrzutów ekranu przedstawiających środowiska deweloperskie, służące twórcom do testowania modeli postaci, fizyki broni oraz mechanik poruszania się. Największe poruszenie wywołało jednak zdjęcie przedstawiające przerażającą, powykręcaną kreaturę, której gracze nie uświadczyli podczas grudniowej wersji demo. Sugeruje to, że świat Black Budget może być znacznie bardziej niebezpieczny i wypełniony formami życia, niż pierwotnie sądzono na podstawie dość pustych map z wczesnych testów.

GramTV przedstawia:

Black Budget wyróżnia się na tle konkurencji unikalnym podejściem do gatunku extraction shooterów, łącząc go z mechanikami znanymi z klasycznego Battle Royale. Kluczowym elementem rozgrywki jest anomalia, która z czasem pochłania mapę, odcinając dostęp do ważnych strategicznie obszarów. Deweloperzy zrezygnowali również ze stałych punktów ewakuacji, które od lat są standardem w tym gatunku. Zamiast nich, gracze korzystają z dynamicznych tuneli czasoprzestrzennych (wormholes), które można wygenerować w niemal dowolnym miejscu, co drastycznie zmienia dynamikę ucieczki z łupem i uniemożliwia tzw. "kampienie" przy wyjściach. PUBG: Black Budget nie posiada jeszcze oficjalnej daty premiery, choć debiut we wczesnym dostępie jest spodziewany w drugiej połowie 2026 roku.