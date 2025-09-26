Battlefield 6 na rozgrywce z kampanii fabularnej. Zobaczcie 15-minutowy gameplay

Dziś rano informowaliśmy Was o szczegółach dotyczących kampanii fabularnej w Battlefield 6. Okazuje się jednak, że to nie koniec atrakcji dla graczy czekających na kolejną odsłonę popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek od Electronic Arts. W sieci pojawił się bowiem również nowe fragmenty rozgrywki z nadchodzącej części cyklu Battlefield.

15-minutowy gameplay z kampanii fabularnej Battlefield 6

Redakcja IGN opublikowała aż 15-minutowy gameplay z kampanii fabularnej Battlefield 6. W materiale pokazano ujęcia z trzech misji dostępnych w trybie dla pojedynczego gracza. Zgodnie z przekazanymi informacjami wideo pokazuje różne etapy historii i pozwala rzucić okiem zarówno na walkę z przeciwnikami, jak i na eksplorację czy „niesamowite projekty poziomów”.