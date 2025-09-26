Zaloguj się lub Zarejestruj

Battlefield 6 na rozgrywce z kampanii fabularnej. Zobaczcie 15-minutowy gameplay

Mikołaj Ciesielski
2025/09/26 16:15
Fani serii mogą rzucić okiem na trzy misje.

Dziś rano informowaliśmy Was o szczegółach dotyczących kampanii fabularnej w Battlefield 6. Okazuje się jednak, że to nie koniec atrakcji dla graczy czekających na kolejną odsłonę popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek od Electronic Arts. W sieci pojawił się bowiem również nowe fragmenty rozgrywki z nadchodzącej części cyklu Battlefield.

Battlefield 6
Battlefield 6

15-minutowy gameplay z kampanii fabularnej Battlefield 6

Redakcja IGN opublikowała aż 15-minutowy gameplay z kampanii fabularnej Battlefield 6. W materiale pokazano ujęcia z trzech misji dostępnych w trybie dla pojedynczego gracza. Zgodnie z przekazanymi informacjami wideo pokazuje różne etapy historii i pozwala rzucić okiem zarówno na walkę z przeciwnikami, jak i na eksplorację czy „niesamowite projekty poziomów”.

W opisie zapewniono, że wspomniany gameplay nie zawiera spoilerów. Gracze, którzy z niecierpliwością czekają na zapoznanie się z kampanią fabularną Battlefield 6, mogą więc bez obaw obejrzeć najnowszy gameplay. Całość znajdziecie na dole wiadomości.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że premiera Battlefield 6 zaplanowana jest na 10 października 2025 roku. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych nadchodzącą odsłoną serii Battlefield zachęcamy również do lektury: Tak, Call of Duty zdecydowanie powinno obawiać się ofensywy Battlefield 6.

Źródło:https://www.purexbox.com/news/2025/09/heres-your-first-look-at-extended-battlefield-6-single-player-gameplay

Tagi:

News
Electronic Arts
gameplay
EA DICE
FPS
strzelanka
kampania
fabuła
tryb fabularny
Battlefield 6
fragmenty rozgrywki
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

