Battlefield 6 – pierwsze szczegóły o trybie fabularnym. Oto, co czeka graczy

EA i DICE w końcu prezentują, co zaoferuje tryb fabularny Battlefield 6.
EA i Battlefield Studios wreszcie ujawniają szczegóły dotyczące trybu dla jednego gracza w Battlefield 6. Dotąd skupiano się głównie na prezentacji rozgrywki wieloosobowej, ale teraz otrzymaliśmy wgląd w trzy misje kampanii. Preview przygotowane przez IGN zdradza, że twórcy stawiają na różnorodność, rozbudowaną destrukcję otoczenia i współpracę z członkami drużyny.
Battlefield 6 – trzy misje w kampanii fabularnej
Akcja kampanii toczy się w 2027 roku, a gracze wcielą się w członka elitarnej drużyny US Marines, Dagger-13. Każdy z towarzyszy odpowiada jednej z klas znanych z multiplayera, a w trakcie misji można wydawać rozkazy i wykorzystywać ich unikalne umiejętności. IGN pokazało trzy misje – odpowiednio trzecią, piątą i ósmą w kolejności – które znacząco różnią się stylem rozgrywki.
Pierwsza misja, Operation Gladius, rozpoczyna się od starcia w roli strzelca w czołgu. Później gracz, jako Inżynier, eskortuje pojazd przez zniszczone miasto, odpierając fale przeciwników i naprawiając czołg w trakcie starcia. Finał misji prowadzi do szturmu na ratusz. Druga misja to intensywne walki w terenie zurbanizowanym – od czyszczenia budynków przy użyciu młota, przez potyczki w piwnicach i na placu budowy, po dramatyczne wysadzenie Brooklińskiego Mostu.
Ostatnia z zaprezentowanych misji daje graczom największą swobodę – otwarta mapa pozwala dowolnie eliminować cele, w tym systemy SAM, a potem eskaluje do wielkiej bitwy na zaporze. Całość zachęca do eksperymentowania z pojazdami i różnymi stylami walki.
Battlefield 6 zadebiutuje 10 października na PC, PS5 i Xbox Series X/S.
