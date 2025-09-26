Battlefield 6 – pierwsze szczegóły o trybie fabularnym. Oto, co czeka graczy

EA i Battlefield Studios wreszcie ujawniają szczegóły dotyczące trybu dla jednego gracza w Battlefield 6. Dotąd skupiano się głównie na prezentacji rozgrywki wieloosobowej, ale teraz otrzymaliśmy wgląd w trzy misje kampanii. Preview przygotowane przez IGN zdradza, że twórcy stawiają na różnorodność, rozbudowaną destrukcję otoczenia i współpracę z członkami drużyny.

Battlefield 6 – trzy misje w kampanii fabularnej

Akcja kampanii toczy się w 2027 roku, a gracze wcielą się w członka elitarnej drużyny US Marines, Dagger-13. Każdy z towarzyszy odpowiada jednej z klas znanych z multiplayera, a w trakcie misji można wydawać rozkazy i wykorzystywać ich unikalne umiejętności. IGN pokazało trzy misje – odpowiednio trzecią, piątą i ósmą w kolejności – które znacząco różnią się stylem rozgrywki.