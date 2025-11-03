Battlefield 6 ma najmniejsze mapy w historii serii. Gracz dokonał dokonał sporych obliczeń

Choć Battlefield 6 początkowo spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem, teraz nastroje wśród graczy są coraz bardziej mieszane. Po udanej becie i spektakularnym starcie gra była chwalona za powrót do klasycznego stylu serii. Jednak wraz z premierą pierwszego sezonu pojawił się rozbudowany system monetyzacji, który wielu fanów uznało za rozczarowujący i sprzeczny z wcześniejszymi obietnicami DICE. Teraz gra ponownie znalazła się na językach społeczności, tym razem z zupełnie innego powodu.

Battlefield 6 ma najmniejsze mapy w całej serii

Użytkownik Reddita o pseudonimie ClaraTheRed przygotował szczegółowe zestawienie porównujące powierzchnię map z gier serii Battlefield od trzeciej odsłony wzwyż. Z analizy wynika, że mapy w Battlefield 6 są najmniejsze w historii cyklu, jeśli brać pod uwagę całkowity obszar w kilometrach kwadratowych. Bandar Desert z Battlefield 3 przekracza 2 kilometry kwadratowe, Paracel Storm z Battlefield 4 osiąga nieco ponad 1 kilometr kwadratowy. Jak się okazuje żadna mapa z Battlefield 6 nie przekracza nawet 0,5 kilometra kwadratowego powierzchni powierzchni. Podobny wynik uzyskał jedynie Battlefield Hardline, produkcja, którą wielu fanów nie uznaje za pełnoprawną część serii.