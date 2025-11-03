Zaloguj się lub Zarejestruj

Battlefield 6 ma najmniejsze mapy w historii serii. Gracz dokonał dokonał sporych obliczeń

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/03 19:30
Gracze niejednokrotnie zwracali uwagę na mały rozmiar map w Battlefieldzie 6 i chyba w końcu mamy na to jakieś potwierdzenie.

Choć Battlefield 6 początkowo spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem, teraz nastroje wśród graczy są coraz bardziej mieszane. Po udanej becie i spektakularnym starcie gra była chwalona za powrót do klasycznego stylu serii. Jednak wraz z premierą pierwszego sezonu pojawił się rozbudowany system monetyzacji, który wielu fanów uznało za rozczarowujący i sprzeczny z wcześniejszymi obietnicami DICE. Teraz gra ponownie znalazła się na językach społeczności, tym razem z zupełnie innego powodu.

Battlefield 6 ma najmniejsze mapy w całej serii

Użytkownik Reddita o pseudonimie ClaraTheRed przygotował szczegółowe zestawienie porównujące powierzchnię map z gier serii Battlefield od trzeciej odsłony wzwyż. Z analizy wynika, że mapy w Battlefield 6 są najmniejsze w historii cyklu, jeśli brać pod uwagę całkowity obszar w kilometrach kwadratowych. Bandar Desert z Battlefield 3 przekracza 2 kilometry kwadratowe, Paracel Storm z Battlefield 4 osiąga nieco ponad 1 kilometr kwadratowy. Jak się okazuje żadna mapa z Battlefield 6 nie przekracza nawet 0,5 kilometra kwadratowego powierzchni powierzchni. Podobny wynik uzyskał jedynie Battlefield Hardline, produkcja, którą wielu fanów nie uznaje za pełnoprawną część serii.

W pierwszej grafice opublikowanej przez ClaręTheRed, na której wszystkie mapy zostały zestawione w skali, wyraźnie widać, że teren w Battlefield 6 jest znacznie bardziej kompaktowy niż w poprzednich odsłonach. Autor zestawienia zaznaczył, że nie uwzględnił gier sprzed Battlefield 3, lecz jak sam przyznał nie spodziewa się, aby zmieniło to końcowy wniosek.

Choć mniejsze mapy pozwoliły twórcom osiągnąć wyższy poziom szczegółowości środowiska, wielu graczy twierdzi, że woleliby poświęcić część tych detali na rzecz większych i bardziej otwartych pól bitwy, z których seria Battlefield zawsze słynęła. Jakie jest wasze zdanie w tym temacie? Chcielibyście powrotu większych map?

Przy okazji zachęcamy do przeczytania naszej recenzji Battlefielda 6, a także zapoznania się z dość kontrowersyjnymi restrykcjami wobec czatu w grze.

Źródło:https://www.thegamer.com/battlefield-6-has-the-smallest-maps-in-the-series

Tagi:

News
Electronic Arts
EA
DICE
EA DICE
strzelanka
shooter
Battlefield
mapy
reddit
strzelanina
gra wojenna
rozmiar
Battlefield 6
gra wieloosobowa
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
2
Muradin_07
The King of Iron Fist
Dzisiaj 20:23

W sumie to największy problem z wiekszymi mapami widać na odświeżonym Firestormie - odległości są duże, walka momentami się skupia na dwóch-trzech punktach, a reszta leży odłogiem bez większego ruchu. 

A tak chociaż w wielu różnych miejscach można w miarę sprawnie wejść do akcji. Nie ma zbyt wielu pustych przebiegów, a kolosalne mapy z 2042 chociażby pokazały, że to nie była wcale dobra droga.

koNraDM4
Gramowicz
Dzisiaj 19:58

Moje zdanie jest takie, że duże mapy były naprawdę fajne, w szczególności BF 1 tu się wybijał ze swoimi lecz odkąd pamiętam był jeden problem z nimi - za mało graczy by je wypełnić. Na takiej Pustyni Synajskiej było to szczególnie widać - mapa pustynna, co za tym idzie stosunkowo pusta więc chcąc nie chcąc bywało, że przy pełnym serwerze wydawała się wręcz bez życia o ile nie byliśmy blisko punktów do przejęcia. Kiedy załóżmy zdarzyło się lobby gdzie większość ludzi chciała podejść bardziej taktycznie do przejmowania punktów na mapie i się rozbiegli po tejże to tym bardziej pusto się wydawało. Świetnym pomysłem były operacje gdzie na przestrzeni 2-4 map jedna ekipa się broniła, a druga atakowała - to właśnie powodowało, że wszyscy skupieni byli na wąskim wycinku mapy i rzeczywiście czuć było poniekąd wojnę okopową.

Dlatego sądzę, że obecne mniejsze mapy są dobrym rozwiązaniem kiedy mamy do czynienia z taką samą liczbą graczy.




