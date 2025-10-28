Zaloguj się lub Zarejestruj

"Nieodpowiednie treści" na czacie w Battlefield 6? Gracze są karani za niewinne zwroty.

Mikołaj Berlik
2025/10/28 19:00
2
0

Społeczność oburzona z powodu absurdalnych ostrzeżeń.

Battlefield 6 mierzy się z kontrowersjami wokół systemu automatycznej moderacji czatu. W ostatnich dniach gracze masowo informują o ostrzeżeniach i blokadach kont, które pojawiają się po wpisaniu niewinnych wiadomości. Według relacji, algorytm EA potrafi uznać za „nieodpowiednie treści” zwykłe zwroty, skróty czy emotki.

Battlefield 6
Battlefield 6

Battlefield 6 – gracze ostrzegają przed czatem

Niektórzy użytkownicy Reddita przyznają, że otrzymali ostrzeżenia za słowa takie jak „Push Up Tank” czy „UwU”. W pierwszym przypadku bot miał prawdopodobnie błędnie skojarzyć słowo „Push Up” z określeniem bielizny, co zostało uznane za treść dla dorosłych. Inni gracze ostrzegają, że system automatyczny potrafi również reagować na nicki, które zostają masowo zgłaszane przez innych użytkowników.

Część społeczności sugeruje więc, by wyłączyć czat lub korzystać z trybu streamera, dopóki EA nie poprawi działania moderacji. Niektórzy uważają, że gracze mogą celowo zgłaszać innych, wykorzystując nadgorliwość botów do trollingu. Choć wielu komentujących broni systemu, wskazując na konieczność przestrzegania regulaminu w różnych krajach, sytuacja budzi rosnące niezadowolenie.

GramTV przedstawia:

Twórcy Battlefield 6 nie odnieśli się jeszcze do kontrowersji, ale gracze mają nadzieję, że EA wprowadzi poprawki ograniczające fałszywe wykrycia.

Przypomnijmy, że Battlefield 6 dostępny jest na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Ostatnio dowiedzieliśmy się o zapowiedzi nowego Battle Royale od EA, które zostało umieszczone w uniwersum Battlefield.

Źródło:https://www.reddit.com/r/Battlefield/comments/1ohtoa1/bannable_offense/

Tagi:

News
PC
Electronic Arts
EA
EA DICE
Battlefield
kontrowersje
Battlefield 6
Mikołaj Berlik
Komentarze
2
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 19:17
JakiśNick napisał:

"zostało uznane za treść dla dorosłych" - w grze 18+ ? Zaiste tragedia xD

Tego typu systemy są głupie i pisane na kolanie. Stąd takie problemy. Do teraz mnie śmieszy fakt że Facebook banował swoich użytkowników w Polsce za używanie słowa pedał na fanpageu o rowerach. 

JakiśNick
Gramowicz
Dzisiaj 19:08

"zostało uznane za treść dla dorosłych" - w grze 18+ ? Zaiste tragedia xD




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112