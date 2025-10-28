"Nieodpowiednie treści" na czacie w Battlefield 6? Gracze są karani za niewinne zwroty.

Battlefield 6 mierzy się z kontrowersjami wokół systemu automatycznej moderacji czatu. W ostatnich dniach gracze masowo informują o ostrzeżeniach i blokadach kont, które pojawiają się po wpisaniu niewinnych wiadomości. Według relacji, algorytm EA potrafi uznać za „nieodpowiednie treści” zwykłe zwroty, skróty czy emotki.

Battlefield 6 – gracze ostrzegają przed czatem

Niektórzy użytkownicy Reddita przyznają, że otrzymali ostrzeżenia za słowa takie jak „Push Up Tank” czy „UwU”. W pierwszym przypadku bot miał prawdopodobnie błędnie skojarzyć słowo „Push Up” z określeniem bielizny, co zostało uznane za treść dla dorosłych. Inni gracze ostrzegają, że system automatyczny potrafi również reagować na nicki, które zostają masowo zgłaszane przez innych użytkowników.