Batman v Superman otrzymał pierwotnie kategorię R z absurdalnego powodu

Podczas Full Circle Zack Snyder ujawnił kilka ciekawostek dotyczących Batman v Superman: Świt sprawiedliwości. Reżyser odniósł się również do krytyki filmu, twierdząc, że widzowie nie byli przygotowani na tak złożoną i wielowarstwową superbohaterską produkcję, dlatego jej nie zrozumieli. Fani jednak spodziewali się mroczniejszego i poważniejszego podejścia, które otrzymali, ale film początkowo posiadał kategorię wiekową tylko dla dorosłych. Ostatecznie produkcji Warner Bros udało się uzyskać ocenę PG-13, a wszystko przez ograniczenie jednego elementu.

John Des Jardin pracował przy filmie jako kierownik ds. efektów wizualnych i specjalnych. Podczas wydarzenia opowiedział, że film za każdym razem otrzymywał od MPAA (Motion Picture Association of America) kategorię R, pomimo dostosowywania niektórych scen w filmie. Organizacja przy którejś wersji montażu napisała notatkę, że Batman jest „zbyt wredny dla Supermana”.

Pamiętasz, jak wracałeś do mnie, mówiąc… „MPAA chce, żebyśmy to zmienili… pamiętasz, nie mogliśmy zrobić nawet plamy krwi na ścianie skrzyni? Ale ciągle usuwaliśmy te wszystkie rzeczy i nadal otrzymywaliśmy ocenę R. A potem dostałeś od nich wiadomość: „Cóż, po prostu uważamy, że Batman jest zbyt wredny dla Supermana”. A my na to: „Czy możecie to jakoś skomentować?” – wyznał John Des Jardin.