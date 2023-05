Zack Snyder uważa, że widzowie nie zrozumieli Batman v Superman. Podał powód

Moderator rozpoczął wątek od pochwalenia Zacka Snydera, że w Batman v Superman stworzył wiele warstw w narracji i próbował wejść głębiej w superbohaterskie motywy. Reżyser zgodził się z tą tezą i przyznał, że był to powód, przez który film stał się tak polaryzujący dla widzów.

Wydaje mi się, że wielu ludzi poszło do kina z myślą: „Och, to jest zabawa z superbohaterami, prawda? Więc bawmy się tym”. Ale my daliśmy im ten rodzaj hardcorowego dekonstruktywistycznego, wielowarstwowego, empirycznego, współczesnego mitologicznego filmu o superbohaterach, który potrzebuje uwagi i skupienia. To dla nich nie była rozrywka. Nie chcieli tego oglądać. Ich reakcje były: "Co? Nie! To jest wyczerpujące. Czemu oni walczą w nocy? Nienawidzę tego”.