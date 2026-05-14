Batman 2 z kultowym przeciwnikiem? Fani chcą adaptacji 34-letniej historii

Fani Mrocznego Rycerza chcą, aby nowy film Matta Reevesa zaadaptował historię z tej produkcji o Batmanie.

Prace nad filmem Batman 2 oficjalnie ruszyły, a krótki materiał udostępniony przez Matta Reevesa wywołał lawinę spekulacji. Reżyser pokazał test kamery, na którym Batmobil przemierza zaśnieżone ulice Gotham. Opis „Snow tires” wystarczył, by wielu fanów zaczęło łączyć kontynuację z pojawieniem się jednego z najbardziej charakterystycznych przeciwników Mrocznego Rycerza, czyli Mr. Freeze’a. Batman 2 – fani chcą historię Mr. Freeze’a znaną z animowanego serialu o Mrocznym Rycerzu sprzed 34 lat Wśród fanów coraz częściej pojawia się teoria, że Reeves i współscenarzysta Mattson Tomlin mogą inspirować się odcinkiem “Heart of Ice” animowanej serii o Batmanie z 1992 roku. Epizod wyemitowany 7 września 1992 roku jest uznawany za jedną z najlepszych historii o Batmanie w historii i do dziś otrzymuje najwyższe oceny od fanów.

W „Heart of Ice” Batman prowadzi śledztwo w sprawie serii napadów, których miejsca zostają skute lodem. Trop prowadzi do Victora Friesa, naukowca pracującego nad technologią kriogeniczną, który starał się uratować swoją śmiertelnie chorą żonę Norę. Po konflikcie z bezwzględnym szefem korporacji GothCorp, Ferris Boyle, Fries zostaje wystawiony na działanie chemikaliów, co drastycznie obniża temperaturę jego ciała i zmusza go do życia w specjalnym kombinezonie chłodzącym. Ta wersja Mr. Freeze całkowicie odmieniła sposób postrzegania bohatera. Z komiksowej postaci o nieco absurdalnym charakterze stał się tragicznym i przerażającym antagonistą. Wiele lat później ten wizerunek wpłynął również na komiksy DC Comics, które zaczęły przedstawiać Victora Friesa w znacznie bardziej dramatyczny sposób.

Część fanów uważa, że realistyczna wizja Gotham wykreowana przez Reevesa nie pasuje do postaci wykorzystującej futurystyczną technologię. Inni zwracają jednak uwagę, że reżyser już wcześniej udowodnił, iż potrafi przekształcić pozornie komiksowych złoczyńców w wiarygodne postacie. W pierwszym Batmanie Riddler został przedstawiony jako niebezpieczny seryjny morderca. Według tej teorii Mr. Freeze mógłby zostać pokazany jako naukowiec i zrozpaczony mąż, który wykorzystuje ekstremalnie niskie temperatury lub ciekły azot do zamrażania ofiar. Reeves nie musiałby zachowywać charakterystycznego kombinezonu czy lodowego pistoletu, skupiając się na tragicznym tle postaci i jej zemście na korporacji odpowiedzialnej za zniszczenie życia Victora i Nory. Co więcej, historia mogłaby zostać połączona z finałem pierwszego filmu, w którym działania Riddlera doprowadziły do zalania Gotham i mogły zniweczyć próbę kriogenicznego podtrzymywania życia Nory. Na premierę Batmana 2 trzeba będzie jeszcze poczekać. Film trafi do kin 1 października 2027 roku.

