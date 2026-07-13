Batman 2 przywróci kultowego złoczyńcę? Ta aktorka może wcielić się w zaskakującą postać

Biorąc pod uwagę poprzednie doniesienia, to ma to jak najbardziej sens.

Scarlett Johansson może wcielić się w jedną z najbardziej rozpoznawalnych przeciwniczek Batmana. Według niepotwierdzonych doniesień aktorka może zagrać w Batman 2 nową wersję Trującego Bluszczu, która ma pełnić funkcję głównej antagonistki filmu. Batman 2 – Scarlett Johansson zagra Trujący Bluszcz? W przypadku Johansson dotychczas najczęściej pojawiały się dwie teorie o jej roli. Według pierwszej aktorka miała zagrać Gildę Gold, znaną również jako Gilda Dent, czyli postać mocno związaną z historią Harveya Denta. Druga możliwość zakładała, że zobaczymy ją jako Andreę Beaumont, bohaterkę animowanego filmu Batman: Maska Batmana, która przyjmuje tożsamość Phantasma. Najnowsza plotka wskazuje jednak na zupełnie inną rolę.

Na forum DCULeaks pojawił się wpis użytkownika twierdzącego, że posiada informacje pochodzące z planu Batmana 2. Zgodnie z jego relacją Johansson ma grać seryjną morderczynię zafascynowaną roślinami, która wykorzystuje toksyny do eliminowania swoich ofiar. Opis natychmiast wywołał skojarzenia z Trującym Bluszczem. W wersji przygotowywanej przez Matta Reevesa postać miałaby jednak zostać pozbawiona najbardziej fantastycznych elementów znanych z komiksów. Zamiast kobiety dysponującej nadnaturalną kontrolą nad roślinnością moglibyśmy otrzymać specjalistkę od botaniki, trucizn oraz toksycznych substancji. Jej celem mają być członkowie elity Gotham, w tym osoby powiązane z tajną organizacją kierowaną przez bohatera granego przez Charlesa Dance’a. Taki motyw pasowałby do dotychczasowych spekulacji dotyczących obecności Trybunału Sów, czyli wpływowego stowarzyszenia od lat kontrolującego miasto zza kulis. Według tego samego źródła Sebastian Stan ma wcielić się w Victora Zsasza, bezwzględnego seryjnego mordercę, który zaznacza na swoim ciele każdą kolejną ofiarę. Wcześniejsze doniesienia łączyły aktora przede wszystkim z rolą Harveya Denta, jednak w ostatnim czasie pojawiły się również informacje sugerujące, że tę postać może zagrać Brian Tyree Henry. Żadna z tych ról nie została oficjalnie potwierdzona.

GramTV przedstawia:

Informacje dotyczące Trującego Bluszczu należy traktować z dużą ostrożnością. Autor wpisu przyznał, że na planie używano kryptonimów, dlatego część przedstawionych przez niego wniosków mogła wynikać wyłącznie z obserwacji oraz zasłyszanych rozmów. Moderatorzy DCULeaks mieli otrzymać pewne materiały mające potwierdzać obecność autora na planie, ale sam post został później usunięty. W uzasadnieniu podano, że użytkownik nie posiadał wystarczająco wiarygodnej historii wcześniejszych przecieków. Moderatorzy nie przesądzili przy tym, czy przekazane przez niego wiadomości były prawdziwe. Oznacza to, że doniesienia mogą być zarówno rzeczywistym tropem, jak i błędną interpretacją wydarzeń z planu. Gdyby plotka okazała się prawdziwa, byłby to pierwszy kinowy występ Trującego Bluszczu od czasu filmu Batman i Robin z 1997 roku, w którym zagrała ją Uma Thurman. Scarlett Johansson mogłaby przedstawić znacznie mroczniejszą i bardziej przyziemną wersję bohaterki, dopasowaną do kryminalnego stylu świata stworzonego przez Matta Reevesa. Warto zaznaczyć, że niedawno pojawiły się plotki, iż DC szykuje kolejny serialowy spin-off Batmana od Matta Reevesa. Według niepotwierdzonych doniesień produkcja miałaby skupić się właśnie na postaci Trującego Bluszczu. Przypomnijmy, że Batman 2 trafi do kin 1 października 2027 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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