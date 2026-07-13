Avengers: Doomsday znów wycieka. Opis zwiastuna i nowe plakaty trafiły do sieci

Już wkrótce mamy doczekać się pierwszego oficjalnego zwiastuna nowych Avengersów.

Marvel Studios szykuje się do tegorocznego San Diego Comic-Con. Firma potwierdziła, że podczas imprezy zorganizuje godzinny panel, a fani spodziewają się, że właśnie wtedy po raz pierwszy zobaczą pełny zwiastun filmu Avengers: Doomsday. W sieci pojawił się już możliwy opis materiału, który zapowiada spotkanie najważniejszych drużyn Kinowego Uniwersum Marvela oraz wielkie starcie z Doktorem Doomem. Avengers: Doomsday – pełny opis zwiastuna wyciekł do sieci Pierwsza zapowiedź Avengers: Doomsday została pokazana w kwietniu podczas CinemaConu, ale materiał nigdy oficjalnie nie trafił do internetu. Nagranie nie pojawiło się również w formie nieautoryzowanego wycieku. Disney i Marvel Studios ograniczyły dotychczasową promocję filmu do czterech krótkich teaserów, które były wyświetlane przed Avatar: Ogień i popiół. Niedawno do sieci trafiła pierwsza oficjalna grafika filmu z najważniejszymi bohaterami widowiska.

Kampania marketingowa produkcji powinna jednak nabrać tempa w najbliższych miesiącach. Niedawno informowano, że nowy zwiastun został przekazany do przygotowania zagranicznych wersji językowych, dlatego pojawienie się jego opisu nie wydaje się całkowicie nieprawdopodobne. Informacje pozostają jednak niepotwierdzone i do czasu oficjalnej prezentacji należy traktować je wyłącznie jako plotkę. Według opisu zwiastun rozpoczyna się w Latverii, gdzie Doktor Doom zasiada na tronie. Następnie bohater przechodzi przez swój zamek, a kamera pokazuje ogromny obraz przedstawiający jego żonę oraz syna. W kolejnych scenach Thor i Fantastyczna Czwórka mają spotkać się z New Avengers. W materiale pojawia się również ujęcie statku lecącego w kierunku wieży należącej do drużyny. Podczas spotkania Steve Rogers próbuje przekonać Thora, że naprawdę jest tym, za kogo się podaje. Przywołuje więc do siebie młot, co wywołuje zaskoczenie boga piorunów. Steve ma także spotkać Yelenę Belovą i porozmawiać z nią o Natashy Romanoff. Bohater podkreśla, że Czarna Wdowa była dla niego częścią rodziny, dlatego jej siostrę również traktuje jak bliską osobę. Opis wspomina ponadto o walce z udziałem Yeleny, podczas której ujawniona zostaje przemiana Mystique. Może to sugerować, że mutantka wcześniej podszywała się pod bohaterkę. W zwiastunie mają pojawić się również X-Meni w Baxter Building, czyli siedzibie Fantastycznej Czwórki. Jedna ze scen przedstawia rozmowę Reeda Richardsa z Doktorem Doomem. Lider Fantastycznej Czwórki jest wyraźnie zdenerwowany i domaga się od antagonisty odpowiedzi. W materiale ma pojawić się także Loki ubrany w strój znany z organizacji TVA. Bohater znajduje się podobno w domu Steve'a, który wcześniej pokazano w jednej z krótkich zapowiedzi filmu. Najważniejszym momentem zwiastuna ma być starcie Thora z Doktorem Doomem. Thor rzuca w przeciwnika Stormbreakerem, ale Doom zatrzymuje broń jednym ruchem ręki. Sekwencja ma podkreślić ogromną siłę antagonisty oraz skalę zagrożenia, z którym zmierzą się bohaterowie. Zwiastun kończy podobno scena przedstawiająca Dooma kontrolującego Sentinele, czyli potężne maszyny zaprojektowane do polowania na mutantów. Na zakończenie złoczyńca wypowiada zagadkowe słowa. Pewnego dnia mi wybaczycie.

GramTV przedstawia:

Opis nie sugeruje, aby zwiastun był szczególnie długi. Marvel Studios może zastosować strategię znaną z promocji poprzednich odsłon serii i pokazać jedynie fragmenty historii, które nie zdradzają najważniejszych zwrotów akcji. Do sieci miały trafić również informacje dotyczące pierwszej serii plakatów promujących film. Grafiki mają koncentrować się na Avengers, mieszkańcach Wakandy, New Avengers, Fantastycznej Czwórce, X-Menach oraz Doktorze Doomie. Jeden z plakatów może także sugerować, że siedziba Avengers, zniszczona wcześniej przez Thanosa, została odbudowana. Wczytywanie ramki mediów. Niedawno do sieci trafiły również informacje o możliwych problemach przy montażu Avengers: Doomsday. Plotki zostały jednak szybko zdementowane. W obsadzie filmu znaleźli się: Chris Evans, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd oraz Robert Downey Jr., a także Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta Mejía, Mabel Cadena, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John Kamen, Lewis Pullman, India Rose Hemsworth i Wesley Holloway. Do widowiska dołączą również gwiazdy Fantastycznej Czwórki, czyli Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss Bachrach i Joseph Quinn. Film sprowadzi też aktorów znanych z wcześniejszych ekranizacji X-Men. Powrócą Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn i James Marsden. W obsadzie znalazł się ponadto Channing Tatum, który wcielił się w Gambita w Deadpool & Wolverine. Za reżyserię Avengers: Doomsday oraz Avengers: Secret Wars odpowiadają Anthony i Joe Russo. Scenariusz przygotował Stephen McFeely, który wcześniej współpracował z braćmi Russo przy filmach z serii Avengers i Kapitan Ameryka. Producentami są Kevin Feige, Louis D’Esposito oraz Jonathan Schwartz, natomiast funkcję producenta wykonawczego pełni Callum McDougall. Przypomnijmy, że Avengers: Doomsday trafi do kin 18 grudnia 2026 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.