Nadchodzi nowy spin-off Batmana. Po Pingwinie przyszedł czas na innego popularnego złoczyńcę

Trwające prace nad nowym serialem ze świata Mrocznego Rycerza.

Uniwersum Batmana stworzone przez Matta Reevesa może doczekać się kolejnego serialowego spin-offu. Według nieoficjalnych informacji DC Studios rozważa realizację produkcji poświęconej Trującemu Bluszczowi, jednej z najbardziej rozpoznawalnych przeciwniczek Mrocznego Rycerza. Batman – trwające prace nad serialem poświęconym Trującemu Bluszczowi Po sukcesie serialu Pingwin przyszłość świata zapoczątkowanego przez film Batman z 2022 roku pozostaje przedmiotem licznych spekulacji. Wiadomo już, że historia Bruce’a Wayne’a granego przez Roberta Pattinsona będzie kontynuowana w filmie Batman 2, którego premierę zaplanowano na 1 października 2027 roku. Niewykluczone jednak, że wcześniej widzowie powrócą do Gotham za sprawą kolejnego serialu.

Jeff Sneider przekazał w podcaście The Hot Mic, że DC Studios może pracować nad produkcją skupioną na Trującym Bluszczu. Dziennikarz nie ujawnił szczegółów projektu, dlatego na obecnym etapie nie wiadomo, kto miałby odpowiadać za scenariusz, reżyserię oraz obsadę. Informacja nie została również potwierdzona przez wytwórnię. Według krążących doniesień serial miałby należeć do uniwersum Matta Reevesa, podobnie jak Pingwin. Oznaczałoby to, że produkcja nie stanowiłaby części głównego DCU rozwijanego pod kierownictwem Jamesa Gunna i Petera Safrana. Filmy z Robertem Pattinsonem oraz powiązane z nimi historie funkcjonują jako odrębna seria.

GramTV przedstawia:

Taki kierunek mógłby znacząco wpłynąć na sposób przedstawienia Trującego Bluszczu. Świat Reevesa stawia na realizm, kryminalną atmosferę oraz bohaterów, których fantastyczne cechy zostają dostosowane do bardziej przyziemnej wizji Gotham. Podobne podejście wykorzystano w przypadku Oz Cobba. Serial Pingwin pokazał jego drogę do zdobycia władzy w przestępczym półświatku miasta, koncentrując się bardziej na gangsterskich rozgrywkach niż klasycznej historii o superbohaterach. Trujący Bluszcz mogłaby natomiast zostać przedstawiona jako radykalna działaczka ekologiczna, naukowczyni albo osoba wykorzystująca toksyny i manipulację do walki z ludźmi niszczącymi środowisko. Twórcy mogliby w ten sposób zachować najważniejsze elementy komiksowej postaci, jednocześnie ograniczając jej nadnaturalne zdolności lub nadając im bardziej naukowe wyjaśnienie. Bohaterka od lat zajmuje istotne miejsce w komiksach, animacjach oraz grach, jednak jej aktorskie występy pozostają nieliczne. Najbardziej znaną filmową wersję Trującego Bluszczu stworzyła Uma Thurman w Batman i Robin z 1997 roku. Postać pojawiała się również w serialach animowanych, cyklu gier Batman: Arkham oraz animacji Harley Quinn, w której jej relacja z Harley stała się jednym z głównych elementów fabuły.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.