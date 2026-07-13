Paramount może opuścić Kalifornię. Czy to byłby koniec Hollywood?

Jeśli władze Kalifornii spróbują zablokować połączenie Paramount i Warner Bros. Discovery, studio rozważy przeniesienie swojej siedziby poza stan. W grę wchodzą dziesiątki miliardów dolarów inwestycji.

Planowana fuzja Paramount i Warner Bros. Discovery o wartości 110 miliardów dolarów może doprowadzić do jednego z największych sporów w historii amerykańskiej branży filmowej. Jak wynika z najnowszych doniesień, kierownictwo Paramount rozważa radykalny krok, jeśli transakcja zostanie zablokowana przez władze Kalifornii. Paramount może opuścić Kalifornię. Czy to byłby koniec Hollywood? Według ujawnionych informacji, prezes Paramount David Ellison oraz jego doradcy analizują możliwość przeniesienia siedziby firmy poza Kalifornię. Taki scenariusz miałby wejść w życie, jeśli prokurator generalny stanu, Rob Bonta, zdecyduje się pozwać spółkę i zablokować fuzję z Warner Bros. Discovery. To nie wszystko. Paramount miałby również przekierować znaczną część planowanych wydatków produkcyjnych poza Kalifornię. Mowa o około 30 miliardach dolarów rocznie, które studio przeznacza na tworzenie filmów i seriali.

Według źródeł Paramount od miesięcy próbuje dojść do porozumienia z biurem prokuratora. Studio miało zaoferować prawnie wiążące zobowiązania, obejmujące produkcję 30 filmów rocznie, utrzymanie 45-dniowego okna kinowego, po którym filmy trafiałyby do streamingu po kolejnych 90 dniach, a także dalsze funkcjonowanie należących do Paramount i Warner Bros. kompleksów filmowych w Kalifornii.

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Przedstawiciele firmy twierdzą jednak, że urząd pozostaje niechętny negocjacjom. Z kolei Rob Bonta argumentuje, że połączenie obu gigantów może prowadzić do redukcji zatrudnienia oraz wzrostu cen dla konsumentów. Według osób z otoczenia Davida Ellisona podobne obawy nie znalazły potwierdzenia w analizach regulatorów z innych krajów, którzy mieli już zaakceptować planowaną transakcję. W Paramount panuje również przekonanie, że opór władz Kalifornii ma bardziej polityczne niż antymonopolowe podłoże. Ewentualna przeprowadzka byłaby poważnym ciosem dla Kalifornii. W ostatnich latach swoje siedziby przeniosły już między innymi Tesla, Oracle i Chevron. Gdyby do tego grona dołączył jeden z największych hollywoodzkich producentów filmowych, byłby to kolejny sygnał, że centrum amerykańskiego przemysłu rozrywkowego stopniowo traci swoją dominującą pozycję.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









