Powrót do przyszłości skrywa 100-letnią historię pewnej rodziny. Ten detal ujawnia losy jednego z rodów Hill Valley

Nie chodzi o historię McFly’ów oraz Tannenów.

Trylogia Powrót do przyszłości przedstawia nie tylko burzliwe losy McFly’ów i Tannenów. W tle wszystkich trzech filmów rozwija się również historia rodziny Statlerów, która przez całe stulecie dostarczała mieszkańcom Hill Valley środki transportu. Powrót do przyszłości – trylogia po cichu opowiada historię rodziny Statlerów Filmy z serii Powrót do przyszłości słyną z niezwykłej dbałości o szczegóły. Wydarzenia rozgrywające się w 1885, 1955, 1985 oraz 2015 roku są ze sobą ściśle powiązane, a scenarzyści wielokrotnie wykorzystywali drobne elementy scenografii, aby pokazać, jak zmieniało się Hill Valley. Jednym z najciekawszych przykładów jest historia rodziny Statlerów, której nazwisko regularnie pojawia się w tle.

W przeciwieństwie do McFlyów i Tannenów żaden przedstawiciel rodu Statlerów nie odgrywa istotnej roli w fabule. Nazwisko tej rodziny można jednak dostrzec na szyldach przedsiębiorstw działających w kolejnych epokach. Każdy z nich opowiada fragment historii firmy, która przez około sto lat rozwijała się razem z miastem. W 1985 roku w Hill Valley działa salon samochodowy Statler Toyota. To pozornie zwyczajny element otoczenia, który może łatwo umknąć uwadze widza. Kiedy jednak Marty McFly przenosi się do 1955 roku, w tym samym miejscu można zobaczyć przedsiębiorstwo o nazwie Statler Studebaker.

GramTV przedstawia:

Rodzina zajmowała się więc sprzedażą samochodów na długo przed rozpoczęciem głównych wydarzeń pierwszego filmu. Z czasem musiała jednak zmienić markę oferowanych pojazdów. W rzeczywistości firma Studebaker została przejęta przez Worthington Corporation w 1968 roku, a produkcja samochodów pod tą nazwą dobiegła końca. Statlerowie najwidoczniej dostosowali się do zmian na rynku i przed 1985 rokiem rozpoczęli sprzedaż samochodów Toyoty. Najstarszy rozdział tej historii pojawia się w trzeciej części trylogii. Po przeniesieniu się do 1885 roku Marty i Doc trafiają do Hill Valley z czasów Dzikiego Zachodu. W mieście działa wówczas firma Honest Joe Statler, która zajmuje się sprzedażą koni. Oznacza to, że Statlerowie dostarczali mieszkańcom Hill Valley środki transportu przez co najmniej sto lat. Początkowo sprzedawali konie, później przestawili się na samochody marki Studebaker, a następnie zaczęli prowadzić salon Toyoty. Zmiany w działalności rodzinnego przedsiębiorstwa odzwierciedlają rozwój technologii oraz przemiany zachodzące w mieście. Historia Statlerów nie ma bezpośredniego wpływu na przygody Marty’ego i Doca, ale doskonale pokazuje, jak starannie zaprojektowano świat Powrotu do przyszłości. Nawet znajdujący się w tle szyld może być częścią większej opowieści, która obejmuje wszystkie trzy filmy.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.