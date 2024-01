Banishers: Ghosts of New Eden z prezentacją systemu walki. Zapowiada się ciekawie

Jakiś czas temu Banishers: Ghosts of New Eden otrzymało zwiastun poświęcony bestiariuszowi . Tymczasem od premiery nowej produkcji twórców Life is Strange oraz Vampyr dzieli nas niecały miesiąc. Nic więc dziwnego, że wspomniany tytuł doczekał się kolejnego materiału promocyjnego. Najnowszy gameplay trailer skupia się na prezentacji systemu walki.

Na koniec przypomnijmy, że Banishers: Ghosts of New Eden zmierza na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach już 13 lutego 2024 roku. Zainteresowanych nadchodzącą produkcją twórców Life is Strange i Vampyr zapraszamy również do lektury: Graliśmy w Banishers: Ghosts of New Eden, czyli nową grę twórców Vampyra.