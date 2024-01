Banishers: Ghosts of New Eden z prezentacją bestiariusza. Mamy kolejny zwiastun

Najnowszy zwiastun Banishers: Ghosts of New Eden nie należy do najdłuższych, ponieważ całość trwa niecałe 40 sekund. Materiał pozwala jednak rzucić okiem na kilka przerażających potworów, z którymi będą musieli poradzić sobie bohaterowie nadchodzącej produkcji studia Don’t Nod . Trailer zapowiada, że przeciwnicy będą zróżnicowani, a pokonanie części z nich z pewnością nie będzie zbyt łatwe.

Ostatni zwiastun Banishers: Ghosts of New Eden prezentował magiczne rytuały . Focus Entertainment i deweloperzy ze studia Don’t Nod najwyraźniej nie zamierzają jednak zwalniać tempa. W sieci pojawił się bowiem kolejny trailer ze wspomnianej produkcji. Najnowszy materiał promocyjny przedstawia bestie, z którymi przyjdzie nam się mierzyć w trakcie rozgrywki.

Na koniec przypomnijmy, że Banishers: Ghosts of New Eden zmierza na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach już 13 lutego 2024 roku. Zainteresowanych nadchodzącą produkcją twórców Life is Strange i Vampyr zapraszamy również do lektury: Graliśmy w Banishers: Ghosts of New Eden, czyli nową grę twórców Vampyra.