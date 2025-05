Bandai Namco zmienia sposób wynagradzania kadry kierowniczej, by skłonić ją do działania w interesie... akcjonariuszy

Celem zmian jest zachęcenie kadry kierowniczej do podejmowania decyzji korzystnych z punktu widzenia udziałowców. Zdaje się, że jak zawsze najważniejszy odbiorca finalnego produktu, czyli gracze, mogą czuć się nieco pominięci... Stałe wynagrodzenie dla członków zarządu zostanie ograniczone do około 4,14 miliona dolarów (około 16,5 mln zł) rocznie, z czego część trafi do programu udziałowego służącego zakupowi akcji spółki. Premie będą uzależnione od realizacji celów w zakresie zysków, zysku na akcję i zrównoważonego rozwoju. Jeśli cele nie zostaną osiągnięte, premie mogą w ogóle nie zostać wypłacone.

Jak podała firma, nowe wynagrodzenie członków zarządu będzie się teraz składać w 30 procentach z pensji stałej i w 70 procentach z wynagrodzenia zależnego od wyników. Dla porównania, wcześniej stosunek ten wynosił 40 do 60. Dodatkowo, połowa całkowitych zarobków członków zarządu będzie teraz wypłacana w formie akcji firmy, a nie gotówki. Wcześniej było to 40 procent.

To efekt znakomitej sprzedaży w ubiegłym roku, zwłaszcza dzięki grze Elden Ring i nadchodzącemu dodatkowi Shadow of the Erdtree od studia FromSoftware, które Bandai Namco wydaje oraz dzięki Dragon Ball: Sparking! Zero, który sprzedał się w 5,4 miliona egzemplarzy.

Właściciel FromSoftware przewiduje jednak 60-procentowy spadek zysków w tym roku, właśnie z powodu wysokiego wyniku Elden Ringa w poprzednim okresie i to pomimo planowanego wydania gry na Switcha 2 oraz nadchodzącego spin-offu online Elden Ring: Nightreign. Tymczasem seria Tekken od Bandai Namco zmaga się z problemami, ponieważ Tekken 8 wymaga serii pilnych aktualizacji balansujących rozgrywkę. Kolejna łatka pojawi się już jutro, 13 maja.