Prequel Yakuzy sięga po rapową legendę. Snoop Dogg dołącza do obsady

Ostatni pokaz Xboxa rzucił nowe światło na Stranger Than Heaven. Czyli nową produkcję studia odpowiedzialnego za serię Yakuza.

Okazuje się, że w prequelu Yakuzy zagra postać doskonale znana fanom szeroko pojętego mainstreamu. Szczególnie tego rapowego. Snoop Dogg i jego syn w obsadzie w Stranger Than Heaven Częścią obsady Stranger Than Heaven będzie bowiem Calvin Cordozar Broadus Junior, znany szerzej jako Snoop Dogg. Legendarny 54-letni raper w przeszłości wielokrotnie pojawiał się już w świecie gier, użyczając swojego głosu czy wizerunku m.in. w Call of Duty, True Crime: Streets of LA, Tekkenie czy też produkcjach od EA Sports. Teraz zaś wziął udział w postawaniu Stranger Than Heaven od Ryu Ga Gotoku Studio. W produkcji tej wcieli się on w przemytnika o imieniu Orpheus.

Co ciekawe, Snoop Doggowi partnerować będzie jego syn, Cordell Broadus. Na ten moment nie ujawniono jednak, w którą konkretnie postać się wcieli. Obaj Amerykanie wzięli jednak udział we wspomnianym pokazie od Xboxa, gdzie mieli sporo do powiedzenia w kwestii roli, jaką odegra Orpheus w życiu głównego bohatera gry, Makoto Daito. Otóż postać odgrywana przez Dogga będzie miała duże znaczenie w kontekście fabuły prequela Yakuzy. Dogg: Gram Orpheusa, międzynarodowego przemytnika, który ma tylko jedną zasadę. Dostarcza towar do celu. Jeśli chcesz, mogę ci to załatwić.

Gram Orpheusa, międzynarodowego przemytnika, który ma tylko jedną zasadę. Dostarcza towar do celu. Jeśli chcesz, mogę ci to załatwić. Broadus: A ja gram postać powiązaną z Makoto, Yu i Orpheusem. Nie mogę zdradzać wielu szczegółów. Opowiem o Orpheusie. Orpheus prowadzi kompleksową obsługę kontrabandy, której może potrzebować jego podziemny światek. Mówię o broni, amunicji, złocie, srebrze. Zielonym, białym. Trochę tego, trochę tamtego, nawet tajemnice państwowe. Zawsze dowozi. Imię Orpheusa? To tylko pseudonim, nic więcej. To niebezpieczny obieżyświat i tylko tyle wiadomo o nim na pewno.

A ja gram postać powiązaną z Makoto, Yu i Orpheusem. Nie mogę zdradzać wielu szczegółów. Opowiem o Orpheusie. Orpheus prowadzi kompleksową obsługę kontrabandy, której może potrzebować jego podziemny światek. Mówię o broni, amunicji, złocie, srebrze. Zielonym, białym. Trochę tego, trochę tamtego, nawet tajemnice państwowe. Zawsze dowozi. Imię Orpheusa? To tylko pseudonim, nic więcej. To niebezpieczny obieżyświat i tylko tyle wiadomo o nim na pewno. Dogg: Makoto i Yu, te smarkacze, były na początku takie same. Do momentu, kiedy wyrzucili z siebie ostatnie słowa, kiedy ich tyłki miały zostać na zawsze zostawione na Pacyfiku.

Makoto i Yu, te smarkacze, były na początku takie same. Do momentu, kiedy wyrzucili z siebie ostatnie słowa, kiedy ich tyłki miały zostać na zawsze zostawione na Pacyfiku. Broadus: Nie mamy tu już nic do stracenia. Dlatego płyniemy do Japonii. Orpheus w tym momencie zdaje sobie sprawę, że być może jest mu przeznaczone zachować życie tych dwóch chłopców.

Nie mamy tu już nic do stracenia. Dlatego płyniemy do Japonii. Orpheus w tym momencie zdaje sobie sprawę, że być może jest mu przeznaczone zachować życie tych dwóch chłopców. Dogg: Dotarcie tam to jedno. Ale jak dzieciaki przeżyją w tym miejscu, dziwniejszym niż niebo? Może nawet ten zimnokrwisty handlarz poczuł iskrę ciekawości.

Dotarcie tam to jedno. Ale jak dzieciaki przeżyją w tym miejscu, dziwniejszym niż niebo? Może nawet ten zimnokrwisty handlarz poczuł iskrę ciekawości. Broadus: Wykorzystując fakt, że chłopak mówi po japońsku, Orpheus zatrudnia Makoto jako swojego pomocnika, skrzydłowego. Poprzez niezliczone zlecenia Makoto uczy się tajników zawodu, jak być zadbanym, jak nie dać się nabrać i nawigować w tym światku. Nie chcę jeszcze dwóch. Ale biznes jest nieubłagany, a dorośli mają sposoby na relaks, rozumiesz. Wtedy Orpheus odkrywa, że dzieciak ma niespodziewany talent.

Wykorzystując fakt, że chłopak mówi po japońsku, Orpheus zatrudnia Makoto jako swojego pomocnika, skrzydłowego. Poprzez niezliczone zlecenia Makoto uczy się tajników zawodu, jak być zadbanym, jak nie dać się nabrać i nawigować w tym światku. Nie chcę jeszcze dwóch. Ale biznes jest nieubłagany, a dorośli mają sposoby na relaks, rozumiesz. Wtedy Orpheus odkrywa, że dzieciak ma niespodziewany talent. Dogg: Umie śpiewać. Jego umiejętności wciąż wymagają szkolenia. Ale pasja? Jest niezrównana.

Umie śpiewać. Jego umiejętności wciąż wymagają szkolenia. Ale pasja? Jest niezrównana. Broadus: Muzyka wyrównuje szanse. Przekracza bariery, urzeka i jednoczy ludzi. Makoto zawsze był outsiderem, gdziekolwiek się udał, a w końcu znalazł miejsce, które może nazwać domem. Gdzie przynależy, gdzie jest traktowany jak równy.

Muzyka wyrównuje szanse. Przekracza bariery, urzeka i jednoczy ludzi. Makoto zawsze był outsiderem, gdziekolwiek się udał, a w końcu znalazł miejsce, które może nazwać domem. Gdzie przynależy, gdzie jest traktowany jak równy. Dogg: Legendarny przemytnik owiany tajemnicą. I chłopiec, który nie ma dokąd pójść. Ich spotkanie i rozstanie wprawiają w ruch tę dziwną historię.

Legendarny przemytnik owiany tajemnicą. I chłopiec, który nie ma dokąd pójść. Ich spotkanie i rozstanie wprawiają w ruch tę dziwną historię. Broadus: Ale to tylko prolog o wiele większej opowieści, która zaczyna się od ich spotkania w 1915 roku i rozwija się przez 50 lat ciągłej, bezlitosnej walki Makoto o przetrwanie.

Ale to tylko prolog o wiele większej opowieści, która zaczyna się od ich spotkania w 1915 roku i rozwija się przez 50 lat ciągłej, bezlitosnej walki Makoto o przetrwanie. Dogg: Rzeczy, na które epoka nie pozwalała. Których społeczeństwo nie chciało zapomnieć.

Rzeczy, na które epoka nie pozwalała. Których społeczeństwo nie chciało zapomnieć. Broadus: Rozległa saga mężczyzn połączonych w czasie prze dziwne zrządzenia losu.

Rozległa saga mężczyzn połączonych w czasie prze dziwne zrządzenia losu. Dogg: To historia mężczyzn, którzy walczyli, zmagali się o wyrobienie sobie miejsca w Japonii przechodzącej gwałtowne przemiany. Warto obserwować postacie, które ożywiamy, wybory, których dokonują i ścieżki, którymi kroczą.

GramTV przedstawia:

Na ten moment konkretna data premiery Stranger Than Heaven pozostaje nieznana. Wiemy jednak, że gra zadebiutuje na rynku już najbliższej zimy. Wtedy też trafi do rąk posiadaczy komputerów osobistych oraz konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Stranger Than Heaven to ten powiew świeżości, którego RGG Studio potrzebowało!

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

