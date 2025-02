Baldur’s Gate 3 z przygodą w świecie Warcrafta

Jeżeli jesteście fanami Baldur’s Gate 3 oraz World of Warcraft, to nie możecie przejść obojętnie obok tej modyfikacji. Na początku lutego modder SquallyDaBeanz udostępnił swój pierwszy ambitny projekt do popularnego RPG-a od Larian Studios. Jako wielki fan świata Warcrafta, postanowił przenieść jedną z lokacji z dzieła Blizzarda właśnie do trzeciej części Baldur’s Gate 3. W taki sposób powstał mod Forsaken, który pozwala poczuć klimat kultowego MMORPG.

Baldur’s Gate 3 – fanowska kampania przenosi graczy do świata Warcrafta

Forsaken to niestandardowa kampania osadzona w uniwersum Warcrafta. Modyfikacja odtwarza strefę początkową dla rasy Undead, czyli Tirisfal Glades z klasycznego World of Warcraft. Mod oferuje wyłącznie obszar startowy, który pewnego dnia ma stanowić część pełnej kampanii, nad którą obecnie pracuje SquallyDaBeanz.