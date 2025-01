Baldur’s Gate 3 nie od Larian Studios? Niewiele brakowało, a studio nie podjęłoby się stworzenia RPG-a

Baldur’s Gate 3 święciło zasłużone triumfy w 2023 roku, odbierając wiele nagród dla najlepszej gry. Larian Studios stworzyło produkcję, która długo będzie jeszcze stanowić niedościgniony wzór dla innych twórców gier. Jednak niewiele brakowało, a studio nie stworzyłoby jednego z najlepszych RPG-ów w historii. W najnowszym wywiadzie dla magazynu Edge (za GamesRadar+) Swen Vincke ujawnił nieznaną do tej pory historię, w której Larian prawie stracił kontrakt z Wizards of the Coast na kontynuację legendarnej serii.

Baldur’s Gate 3 mógł nie zostać stworzony przez Larian Studios

Gdy otrzymali propozycję wyprodukowania Baldur’s Gate 3, studio było w końcowej fazie dopracowywania Divinity: Original Sin 2. Zbliżał się czas premiery, ale studio miało jeszcze jeden problem na głowie. Wizards of the Coast oczekiwało od nich przesłania dokumentu projektowego do trzeciej odsłony Baldur’s Gate, ale deweloperzy byli zbyt zajęci kończeniem swojej gry. Ostatecznie udało im się przekonać firmę, aby dało im więcej czasu na nakreślenie swojego kolejnego projektu.