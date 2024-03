Sprzedaż gry Baldur's Gate 3 przerosła oczekiwania Larian Studios

Niedawno informowaliśmy Was o zaskakującej decyzji Larian Studios, które ujawniło, że nie planuje wydawać rozszerzeń czy też mniejszych dodatków do Baldur’s Gate III, a także nie zamierza tworzyć ewentualnej kontynuacji. Nic nie zmienia jednak faktu, iż produkcja jest naprawdę sporym hitem, co zresztą przedstawiciel studia, Swen Vincke, ujawnił w niedawnym wywiadzie dla serwisu GameSpot (podajemy za portalem Gaming Bolt). Poniżej możecie znaleźć więcej szczegółów.

Baldur’s Gate 3 ze świetną sprzedażą. „Prawie dwa razy wyższa” od Divinity: Original Sin 2

Zgodnie więc z informacjami przekazanymi przez Vincke, sprzedaż najnowszej odsłony serii Baldur’s Gate ma być „prawie dwa razy wyższa” niż w przypadku Divinity: Original Sin 2. Warto w tym momencie przypomnieć, że Divinity: Original Sin 2 rozeszło się w prawie 7,5 mln egzemplarzach. Oznacza to, że sprzedaż gry Baldur’s Gate III ma wynosić około 15 milionów kopii. Nie ma więc żadnych wątpliwości co do tego, że mamy tutaj do czynienia z naprawdę wielkim hitem.

Przypomnijmy, że gra Baldur's Gate III zadebiutowała 3 sierpnia 2023 roku na komputerach osobistych. W późniejszych miesiącach pojawiła się także na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.