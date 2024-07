Kolejna darmowa gra PC na Steam. Trzeba się pośpieszyć, ale część graczy nie skorzysta z oferty

Jeżeli tęsknicie za ofertami z darmowymi grami, to mamy dla Was świetną wiadomość. Sklep Fanatical ruszył z nową promocją, w której możecie odebrać kolejną grę całkowicie za darmo. Tym razem w ramach bezpłatnych okazji możecie zdobyć klucz na Steam do gry Wanba Warriors. Produkcja Wanba Studio została wydana w marcu 2020 roku, mogąc cieszyć się z aż 91% pozytywnych opinii od graczy na Steamie. Tytuł obecnie wyceniony został na 22,99 zł.