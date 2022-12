Baldur's Gate III z kolejną dużą aktualizacją. Patch 9 jest już dostępny

Patch z numerem 9 jest już dostępny do pobrania – to ostatnia duża łatka przed premierą gry.

Żarty na bok. Deweloperzy szczegółowo omówili, która została zaplanowana na sierpień przyszłego roku. Udostępniono wreszcie; jest to święty wojownik, który musi dotrzymać jednej z przysiąg, jeżeli chce zachować swoje unikalne moce. Co jednak ważne, może również podążyć zupełnie inną ścieżką – wówczas nastąpi odblokowanie trzeciej (sekretnej) podklasy.

W grze pojawiły się także zaklęcia 5. poziomu (m.in. wskrzeszanie zwłok czy latanie) oraz przebudowana mechanika relacji (w dużym skrócie: gracze otrzymają znacznie więcej swobody). Zainteresowanych pełną listą zmian oraz nowości zapraszamy pod ten adres. To jednak nie wszystko! Larian Studios potwierdziło, iż dwójka powracających bohaterów – Minsc oraz Jaheir (właściwie to trójka, bo jeszcze Boo) – będzie mogła zostać naszymi kompanami lub wrogami. O tym, czy dołączą do naszej drużyny, zadecydujemy tylko i wyłącznie my sami. Ujawniono także, że głosem Minsca przemówi Matt Mercer.