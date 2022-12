Baldur's Gate III – nadchodzi kolejny Panel From Hell. Znamy rozmiar Patcha 9

Deweloperzy ujawnili, kiedy odbędzie się kolejny stream z serii Panel From Hell. Poznaliśmy także rozmiar kolejnej aktualizacji – Patcha 9.

Wczoraj informowaliśmy Was, że zespół Larian Studios pojawi się na tegorocznej edycji wydarzenia The Game Awards z grą Baldur’s Gate III. Dzisiaj natomiast deweloperzy ujawnili termin kolejnej transmisji z cyklu Panel From Hell. Podczas panelu omówione zostaną nowości, jakich możemy spodziewać się w aktualizacji z numerem 9. Ta zostanie zaprezentowana właśnie na jutrzejszej gali, a udostępniona zostanie w późniejszym terminie. Przy okazji poznaliśmy także jej rozmiar. Poniżej znajdziecie szczegóły.

Patch 9 do Baldur’s Gate III coraz bliżej

Po pierwsze, kolejna transmisja z cyklu Panel From Hell odbędzie się 14 grudnia bieżącego roku. Po drugie, aktualizacja ma ważyć około 33 gigabajty – tym samym rozmiar całej gry wzrośnie do 84,7 gigabajtów. Podobnie jak w przypadku poprzednich aktualizacji, również i tym razem istniejące już zapisy gry nie będą kompatybilne z patchem. Jeżeli chcecie dalej przechodzi Baldura na patchu z numerem 8, deweloperzy dokładnie pokazują, jak to zrobić w oficjalnej wiadomości na Steamie

Przypomnijmy, że Baldur’s Gate III jest dostępne na komputerach osobistych w sklepach Steam oraz GOG.com. Gra zadebiutowała w ramach wczesnego dostępu 6 października 2020 roku. Pod tym adresem możecie znaleźć artykuł Myszastego, który podzielił się swoimi pierwszymi wrażeniami.