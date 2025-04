Baldur’s Gate 3 dostępne za 199,19 zł w GOG.com. RPG od Larian Studios z obniżką 20 procent

W sklepie GOG.com pojawiło się ostatnio wiele promocji, a jedną z najciekawszych jest ta dotycząca Baldur’s Gate 3. Produkcję Larian Studios można teraz kupić z 20-procentowym rabatem, za 199,19 zł zamiast 249 zł.

Baldur’s Gate 3 – oferta w GOG.com

Promocja na Baldur’s Gate 3 potrwa do 21 kwietnia do godziny 18:59 czasu polskiego. Gra dostępna jest w wersji DRM-free, czyli bez konieczności aktywacji na zewnętrznych platformach - nie jest wymagane również połączenie z internetem. RPG zadebiutował w sierpniu 2023 roku i od tamtej pory cieszy się ogromnym zainteresowaniem - tytuł został również ogłoszony Grą Roku na gali The Game Awards. Ostatnio informowaliśmy o ostatniej w historii aktualizacji, jaka trafiła do graczy.