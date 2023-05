Baldur's Gate 3 w wyższej cenie na PC. Podwyżka bez zapowiedzi tuż przed premierą gry

Jeżeli nie kupiliście Baldur's Gate 3 wcześniej, to teraz zapłacicie więcej.

Koniec tegorocznego lata przyniesie nam premierę pełnej wersji Baldur's Gate 3. Dotychczas produkcja była dostępna wyłącznie na komputerach osobistych we wczesnym dostępie w cenie 199,00 zł. Jeżeli liczyliście, że za tyle kupicie grę w okolicach sierpniowej premiery, to mamy dla Was złą wiadomość.

Baldur's Gate 3 – cena na PC wzrosła bez żadnych zapowiedzi

Jeszcze przed weekendem gracze dostrzegli, że cena Baldur's Gate 3 w sklepie Steam oraz GOG.com wzrosła do 249,00 zł. Bez żadnych zapowiedzi Larian Studios podniosło więc cenę gry o 50 zł w Polsce. Wyrównanie inflacyjne dotyczy również pozostałych krajów, w tym Argentynę, czy Turcję.