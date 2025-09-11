Baldur's Gate 3 prawie tonęło w… kupie. Szef Larian Studios musiał interweniować w sprawie jednego z elementów gry

Podczas niedawnej transmisji na żywo poświęconej Baldur’s Gate 3 pojawiła się zabawna anegdota zza kulis produkcji, która pokazuje, że nawet przy pisaniu tekstów do jednej z najbardziej cenionych gier RPG ostatnich lat potrzebna jest odrobina umiaru. Jak ujawnił młodszy scenarzysta Martin Docherty, na wczesnym etapie prac nad grą drużyna pisarzy zdecydowanie przesadziła z jednym motywem, a konkretnie z kupą.

Baldur's Gate 3 – kloaczne żarty odrzucone przez Swena Vincke

Według Docherty’ego, cała lawina potencjalnych obelg do czaru Vicious Mockery trafiła do wspólnego arkusza, który miał zostać zaakceptowany przez szefa studia. Gdy Swen Vincke zapoznał się z zebranymi liniami dialogowymi, jego reakcja była jednoznaczna.