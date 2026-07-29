Wyczekiwane fantasy otrzymało pierwszy zwiastun. Coś jednak poszło nie tak za kulisami

Children of Blood and Bone wreszcie pokazało pierwsze materiały. Nad widowiskiem wciąż wiszą jednak pytania związane z jego powstawaniem i stanowiskiem autorki książkowego pierwowzoru.

Do sieci trafił pierwszy zwiastun Children of Blood and Bone, jednej z najbardziej wyczekiwanych ekranizacji fantasy najbliższych miesięcy. Film w reżyserii Giny Prince-Bythewood przeniesie na ekran bestsellerową powieść Tomi Adeyemi, ale jeszcze przed premierą produkcja zdążyła wzbudzić sporo kontrowersji. Największe emocje wywołała sama autorka książki. Choć Adeyemi współtworzyła scenariusz i pełni funkcję producentki wykonawczej, w ostatnich miesiącach publicznie zdystansowała się od filmu za pośrednictwem mediów społecznościowych. Powody tej decyzji nie zostały ujawnione, co tylko podsyciło spekulacje wokół projektu.

Autorka odcięła się od filmu, ale zwiastun zapowiada widowiskowe fantasy

Przypomnijmy, że akcja Children of Blood and Bone rozgrywa się w afrykańskim królestwie fantasy, gdzie młoda bohaterka wyrusza w niebezpieczną podróż, aby przywrócić magię odebraną jej ludowi. Pierwszy zwiastun stawia przede wszystkim na widowiskowe sceny akcji, rozbudowaną mitologię i efektowną oprawę wizualną.