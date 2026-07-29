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Wyczekiwane fantasy otrzymało pierwszy zwiastun. Coś jednak poszło nie tak za kulisami

Jakub Piwoński
2026/07/29 08:30
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Children of Blood and Bone wreszcie pokazało pierwsze materiały. Nad widowiskiem wciąż wiszą jednak pytania związane z jego powstawaniem i stanowiskiem autorki książkowego pierwowzoru.

Do sieci trafił pierwszy zwiastun Children of Blood and Bone, jednej z najbardziej wyczekiwanych ekranizacji fantasy najbliższych miesięcy. Film w reżyserii Giny Prince-Bythewood przeniesie na ekran bestsellerową powieść Tomi Adeyemi, ale jeszcze przed premierą produkcja zdążyła wzbudzić sporo kontrowersji. Największe emocje wywołała sama autorka książki. Choć Adeyemi współtworzyła scenariusz i pełni funkcję producentki wykonawczej, w ostatnich miesiącach publicznie zdystansowała się od filmu za pośrednictwem mediów społecznościowych. Powody tej decyzji nie zostały ujawnione, co tylko podsyciło spekulacje wokół projektu.

Children of Blood and Bone
Children of Blood and Bone

Autorka odcięła się od filmu, ale zwiastun zapowiada widowiskowe fantasy

Przypomnijmy, że akcja Children of Blood and Bone rozgrywa się w afrykańskim królestwie fantasy, gdzie młoda bohaterka wyrusza w niebezpieczną podróż, aby przywrócić magię odebraną jej ludowi. Pierwszy zwiastun stawia przede wszystkim na widowiskowe sceny akcji, rozbudowaną mitologię i efektowną oprawę wizualną.

Nie brakuje jednak pytań o to, jak bardzo film różni się od książkowego pierwowzoru. Według zagranicznych mediów właśnie zmiany wprowadzone do scenariusza mogły skłonić Adeyemi do zdystansowania się od projektu. Dodatkowo produkcja przechodziła w tym roku dokrętki, co jeszcze bardziej rozbudziło spekulacje na temat ostatecznego kształtu filmu.

GramTV przedstawia:

Na ekranie zobaczymy imponującą obsadę. W produkcji występują między innymi Thuso Mbedu, Amandla Stenberg, Idris Elba, Viola Davis, Chiwetel Ejiofor, Regina King, Cynthia Erivo i Lashana Lynch.

Za kamerą stanęła Gina Prince-Bythewood, reżyserka The Woman King, The Old Guard oraz Miłość i koszykówka. Children of Blood and Bone zadebiutuje w kinach 15 stycznia 2027 roku. Choć termin premiery – przypadający na styczeń – wzbudził pewne wątpliwości wśród części branży, pierwszy zwiastun pokazuje, że Paramount celuje w jedno z najbardziej widowiskowych fantasy przyszłego roku.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/7/28/children-blood-bone

Tagi:

Popkultura
film
kino
fantasy
Paramount
zapowiedź filmu
Gina Prince-Bythewood
Children of Blood and Bone
Tomi Adeyemi
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
2
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 09:24

Może być fajne choć totalnie nie wiem czego sie po tym spodziewać.

Mam tylko nadzieje że nie będzie wokół tego jakiś politycznych burzy - np. że "nie mogę" tego oglądać i krytykować bo jestem "biały".

Kultury afrykańskie i ich mitologie są ciekawe i aż dziwie się że Hollywood nie czerpie z tego garściami - woląc za to przerabiać dzieła tradycyjnie związane np z europejskim kręgiem kulturowym, pod płaszczykiem "inkluzywności".

Idąc dalej - ciekawe co powiedzieliby teraz ci "otwarci" jakby choć jedną postać w tym serialu zagrał biały aktor... Ja z tym że w całym serialu nie ma takowych jestem ok - bo jestem za imersją. No ale to wojenka którą aktywiści sami rozkręcili wpychając na pierwszy plan DEI - i teraz na takie coś zwraca się uwagę na zasadzie skoro "obi tak mogą to czemu nie my"...

Grze
Gramowicz
Dzisiaj 09:06

No i dobrze - zobaczymy, jak historia z afrykańskim settingiem poradzi sobie finansowo.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112