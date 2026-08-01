Filmowy Elden Ring wykonało ważny krok. Ale najtrudniejsze dopiero przed nim

Prace nad filmową adaptacją Elden Ring nabierają tempa. Choć do premiery pozostało jeszcze sporo czasu, produkcja właśnie zakończyła jeden z najważniejszych etapów realizacji – zdjęcia. To dobra wiadomość dla fanów, ale jednocześnie początek długiego procesu, który potrwa jeszcze wiele miesięcy.

Zdjęcia do Elden Ring dobiegły końca

Jak ujawnił za pośrednictwem Instagrama rekwizytor Sean Schofield, mający w dorobku pracę przy Wiedźminie i Pierścieniach Władzy, zdjęcia do filmu zakończyły się po około czterech miesiącach pracy na planie w Wielkiej Brytanii. Premiera została wyznaczona dopiero na 3 marca 2028 roku, co oznacza, że twórców czeka ponad rok intensywnych prac postprodukcyjnych. Skala efektów specjalnych potrzebnych do przeniesienia świata Elden Ring na wielki ekran zapowiada się ogromnie.