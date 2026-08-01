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Filmowy Elden Ring wykonało ważny krok. Ale najtrudniejsze dopiero przed nim

Jakub Piwoński
2026/08/01 13:30
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Alex Garland, twórca Ex Machiny, zakończył zdjęcia do swojego nowego projektu.

Prace nad filmową adaptacją Elden Ring nabierają tempa. Choć do premiery pozostało jeszcze sporo czasu, produkcja właśnie zakończyła jeden z najważniejszych etapów realizacji – zdjęcia. To dobra wiadomość dla fanów, ale jednocześnie początek długiego procesu, który potrwa jeszcze wiele miesięcy.

Elden Ring
Elden Ring

Zdjęcia do Elden Ring dobiegły końca

Jak ujawnił za pośrednictwem Instagrama rekwizytor Sean Schofield, mający w dorobku pracę przy Wiedźminie i Pierścieniach Władzy, zdjęcia do filmu zakończyły się po około czterech miesiącach pracy na planie w Wielkiej Brytanii. Premiera została wyznaczona dopiero na 3 marca 2028 roku, co oznacza, że twórców czeka ponad rok intensywnych prac postprodukcyjnych. Skala efektów specjalnych potrzebnych do przeniesienia świata Elden Ring na wielki ekran zapowiada się ogromnie.

GramTV przedstawia:

Za reżyserię odpowiada Alex Garland, autor takich filmów jak Ex Machina, Anihilacja czy Civil War. Co ciekawe, to właśnie on był inicjatorem całego projektu. Według zagranicznych mediów Garland przygotował liczący 160 stron scenariusz oraz dodatkowe 40 stron materiałów koncepcyjnych, po czym osobiście poleciał do Japonii, aby zaprezentować swoją wizję Hidetace Miyazakiemu, twórcy gry. Dopiero po tej prezentacji projekt otrzymał zielone światło. W głównych rolach mają wystąpić Kit Connor, Ben Whishaw oraz Cailee Spaeny.

Wydane w 2022 roku Elden Ring, współtworzone przez Hidetakę Miyazakiego i George’a R.R. Martina, sprzedało się w nakładzie przekraczającym 30 milionów egzemplarzy i zdobyło tytuł Gry Roku. Przeniesienie tak rozbudowanego świata fantasy na ekran będzie ogromnym wyzwaniem, zwłaszcza że film ma oddać skalę Krain Pomiędzy i licznych starć z potężnymi półbogami. Choć zakończenie zdjęć jest ważnym etapem produkcji, wszystko wskazuje na to, że najbardziej wymagająca część prac dopiero się rozpoczyna.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/7/31/alex-garlands-elden-ring-wraps-4-month-shoot-with-more-than-a-year-of-post-production-ahead

Tagi:

Popkultura
RPG
fantasy
fantastyka
zdjęcia
reżyser
Elden Ring
George R.R. Martin
Alex Garland
adaptacja gry
postprodukcja
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
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Veruson2
Gramowicz
Dzisiaj 14:28

Lubię grę, więc film na pewno też obejrzę :)




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112