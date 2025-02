Aż 77% twórców gier uważa, że nie przeprowadza wystarczających testów QA

Z badania opublikowanego przez modl.ai (via Insider Gaming ) wynika, że aż 77% ankietowanych deweloperów uważa, że nie przeprowadziło wystarczającej kontroli jakości (QA) dla swoich najnowszych gier. Dodatkowo połowa z nich uważa, że budżety na QA nie rosną wystarczająco szybko, aby nadążyć za „rosnącą złożonością współczesnych gier”. Badanie miało na celu ocenę stanu kontroli jakości w branży gier i skupiło się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji w procesach QA.

W raporcie modl.ai 94% deweloperów uważa, że AI „odegra ważną rolę w przyszłości QA gier”. Jednak tylko 18% z nich czuje się w pełni przygotowanych do wdrożenia AI we wszystkich procesach QA. 70,3% respondentów przyznało, że nigdy nie wypuściło gry bez błędów.

Dajana Dimovska, CEO Indium Play, zauważa, że chociaż nie da się wyeliminować wszystkich błędów, AI może pomóc się do tego zbliżyć. Sztuczna inteligencja „może przejąć wczesne etapy testowania, zmniejszając potrzebę dużych zespołów QA w fazie produkcji”. Następnie, testerzy manualni mogą wkroczyć do akcji, współpracując z AI „w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów z jakością”, co ma zapewnić lepszy produkt końcowy.

Wielu deweloperów jest gotowych zainwestować w QA oparte na AI. 21% z nich uważa, że testowanie oparte na AI jest bardziej efektywne niż tradycyjne metody. Przeszkody we wdrożeniu AI na szeroką skalę obejmują natomiast złożoność konfiguracji i obsługi systemów AI, koszty oraz opór przed zmianami i obawę przed redukcją etatów.