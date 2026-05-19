Forza Horizon 6 jest najlepiej ocenianą grą tego roku. To pierwszy tytuł, który przekroczył próg 90 punktów na Metacritic w 2026 roku

Najnowsza odsłona popularnej serii wyścigowej od studia Playground Games zebrała znakomite recenzje od branżowych mediów i obecnie może pochwalić się średnią ocen na poziomie 92 punktów na 100 w serwisie Metacritic. Taki rezultat sprawił, że Forza Horizon 6 nie tylko została najwyżej ocenianą produkcją tego roku, ale również zrównała się z Forza Horizon 4 oraz Forza Horizon 5 jako najlepiej oceniana odsłona w historii całej serii.

Forza Horizon najlepiej ocenianą grą roku i w serii

Co ciekawe, Forza Horizon 6 stała się pierwszą grą w tym roku, która przekroczyła próg 90 punktów na Metacritic. Wyścigowa produkcja pokonała między innymi Pokemon Pokopia oraz Resident Evil 9 Requiem, które mają 89 punktów na 100 możliwych.