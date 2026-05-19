Forza Horizon 6 jest najlepiej ocenianą grą tego roku. To pierwszy tytuł, który przekroczył próg 90 punktów na Metacritic w 2026 roku

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/05/19 12:20
Forza Horizon 6 została najlepiej ocenianą grą 2026 roku według serwisu Metacritic.

Najnowsza odsłona popularnej serii wyścigowej od studia Playground Games zebrała znakomite recenzje od branżowych mediów i obecnie może pochwalić się średnią ocen na poziomie 92 punktów na 100 w serwisie Metacritic. Taki rezultat sprawił, że Forza Horizon 6 nie tylko została najwyżej ocenianą produkcją tego roku, ale również zrównała się z Forza Horizon 4 oraz Forza Horizon 5 jako najlepiej oceniana odsłona w historii całej serii.

Forza Horizon 6
Forza Horizon najlepiej ocenianą grą roku i w serii

Co ciekawe, Forza Horizon 6 stała się pierwszą grą w tym roku, która przekroczyła próg 90 punktów na Metacritic. Wyścigowa produkcja pokonała między innymi Pokemon Pokopia oraz Resident Evil 9 Requiem, które mają 89 punktów na 100 możliwych.

Metacritic – najlepiej oceniane gry 2026 roku
Krytycy szczególnie chwalą nową interpretację Japonii w otwartym świecie gry, dopracowany model jazdy oraz odświeżony system nagród. Recenzenci podkreślają, że Playground Games po raz kolejny udało się stworzyć niezwykle wciągającą i efektowną produkcję zręcznościowo-wyścigową, choć pojawiają się również drobniejsze uwagi dotyczące niektórych lokacji. Według części opinii centrum Tokio prezentuje się mniej widowiskowo, niż oczekiwano. Idealnie zgrywa się to z fantastycznym wynikiem gry jeszcze przed premierą. Według danych SteamDB gra osiągnęła ponad 135 tysięcy jednocześnie aktywnych użytkowników. Dla porównania, Forza Horizon 5 w momencie premiery zanotowało szczyt na poziomie około 81 tysięcy graczy. Dziś jest właściwa premiera gry, więc zapewne w najbliższym czasie ten wynik może ulec znaczącej poprawie. Redakcja Gram.pl przyznała grze Forza Horizon 6 ocenę 9 na 10.

Forza Horizon 6 to kolejna odsłona bestsellerowego cyklu zręcznościowych gier wyścigowych od Playground Games i Xbox Game Studios. Jest to zarazem pierwsza część opracowana od podstaw z myślą nie tylko o właścicielach PC oraz konsol Xbox Series X/S, ale także PlayStation 5. Dziś odbyła się właściwa premiera gry dla posiadaczy PC i konsoli Microsoftu, natomiast gracze PlayStation 5 zagrają nieco później, ale jeszcze w tym roku.

Źródło:https://traxion.gg/forza-horizon-6-is-metacritics-highest-rated-game-of-the-year/

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

sc
Gramowicz
Dzisiaj 13:07
Gucio1846 napisał:

Dobra, nie ważne. Przecież DK wyszło w tamtym roku to nie może być w tym zestawieniu.

Haha, sorry. Jak ten czas leci… 

Gucio1846
Gramowicz
Autor
Dzisiaj 13:06
Gucio1846 napisał:

Hmm, faktycznie, ale to giga dziwne. Wszedłem jeszcze raz na Metacritic do kategorii "Best Games This Year" i nie ma tam DK Bananza, ani w kategorii Metascore, ani w kategorii User Score. Jednak po wyszukaniu samej gry, faktycznie widnieje taka z oceną 9.1 jak napisałeś. Nic z tego nie rozumiem. Dlaczego zatem Metacritic nie uwzględnia jej w zestawieniu? Dziwne.

sc napisał:

Pierwsza w tym roku? DK Bananza ma 9.1 na metacritic.

Dobra, nie ważne. Przecież DK wyszło w tamtym roku to nie może być w tym zestawieniu.

Gucio1846
Gramowicz
Autor
Dzisiaj 13:04
sc napisał:

Pierwsza w tym roku? DK Bananza ma 9.1 na metacritic.

Hmm, faktycznie, ale to giga dziwne. Wszedłem jeszcze raz na Metacritic do kategorii "Best Games This Year" i nie ma tam DK Bananza, ani w kategorii Metascore, ani w kategorii User Score. Jednak po wyszukaniu samej gry, faktycznie widnieje taka z oceną 9.1 jak napisałeś. Nic z tego nie rozumiem. Dlaczego zatem Metacritic nie uwzględnia jej w zestawieniu? Dziwne.




