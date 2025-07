Kolejne dwie darmowe gry w Epic Games Store. Za tydzień czekają następne prezenty

Jako, że nadszedł kolejny czwartek, to w sklepie Epic Games już za chwilę ruszy następna oferta z darmowymi grami. Tym razem na użytkowników komputerów osobistych będą czekać aż dwa tytuły. Pierwszym z nich jest Figment 2: Creed Valley, czyli kontynuacja hitu od studia Bedtime Digital Games, która została wydana w 2023 roku. Drugim prezentem jest Sky Racket od Double Dash Studios. Tytuł trafił na rynek w 2019 roku. Gry będą dostępne od godziny 17:00 czasu polskiego i będzie można przypisać je do własnego konta do następnego czwartku.