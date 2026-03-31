Awatar: Ostatni władca wiatru powraca. Netflix ujawnił datę premiery 2. sezonu

Już dwa lata temu zapowiedziano, że Awatar: Ostatni władca wiatru otrzyma 2. i 3. sezon. Dzisiaj natomiast Netflix podzielił się informacją, na którą z pewnością czekali fani wspomnianej produkcji. Platforma ujawniła bowiem dokładną datę premiery nowych odcinków serialu Awatar: Ostatni władca wiatru.

Poznaliśmy datę premiery 2. sezonu serialu Awatar: Ostatni władca wiatru

Zgodnie z przekazanymi informacjami 2. sezonu serialu Awatar: Ostatni władca wiatru zadebiutuje na platformie Netflix 25 czerwca 2026 roku. Wraz z datą premiery opublikowano również nowy zwiastun wspomnianej produkcji. Najnowszy materiał promocyjny pozwala zainteresowanym rzucić okiem za kulisy powstawania nowych odcinków serialu przedstawiający przygody Aanga i jego kompanów.