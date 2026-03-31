Awatar: Ostatni władca wiatru powraca. Netflix ujawnił datę premiery 2. sezonu

Mikołaj Ciesielski
2026/03/31 17:40
Jest też zwiastun nowych odcinków.

Już dwa lata temu zapowiedziano, że Awatar: Ostatni władca wiatru otrzyma 2. i 3. sezon. Dzisiaj natomiast Netflix podzielił się informacją, na którą z pewnością czekali fani wspomnianej produkcji. Platforma ujawniła bowiem dokładną datę premiery nowych odcinków serialu Awatar: Ostatni władca wiatru.

Awatar: Ostatni władca wiatru
Awatar: Ostatni władca wiatru

Poznaliśmy datę premiery 2. sezonu serialu Awatar: Ostatni władca wiatru

Zgodnie z przekazanymi informacjami 2. sezonu serialu Awatar: Ostatni władca wiatru zadebiutuje na platformie Netflix 25 czerwca 2026 roku. Wraz z datą premiery opublikowano również nowy zwiastun wspomnianej produkcji. Najnowszy materiał promocyjny pozwala zainteresowanym rzucić okiem za kulisy powstawania nowych odcinków serialu przedstawiający przygody Aanga i jego kompanów.

Po słodko-gorzkim zwycięstwie, które pozwoliło ocalić Północne Plemię Wody przed atakiem Narodu Ognia, awatar Aang (Gordon Cormier), Katara (Kiawentiio) i Sokka (Ian Ousley) rozpoczynają kolejną misję. Tym razem chcą przekonać Króla Ziemi, do którego bardzo trudno jest dotrzeć, aby pomógł im w walce z przerażającym Ozaiem, władcą Narodu Ognia (Daniel Dae Kim). Ich podróż do gigantycznego miasta Ba Sing Se okazuje się szczególnie niebezpieczna, ale nie brakuje w niej i jasnych chwil. To właśnie wtedy Aang poznaje Toph (Miyako), zuchwałą mistrzynię magii ziemi, i przekonuje ją, aby dołączyła do jego drużyny i wsparła go swoimi umiejętnościami – czytamy w opisie.

Na koniec przypomnijmy, że Awatar: Ostatni władca wiatru zadebiutował na platformie Netflix w lutym 2024 roku. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat 1. sezonu wspomnianego serialu, to zapraszamy do lektury: Awatar: Ostatni władca wiatru – recenzja serialu. Twórcy popełnili jeden duży błąd.

Źródło:https://youtu.be/hDA_I8xwoSI

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

