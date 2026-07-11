Kolejne, mało optymistyczne doniesienia o Avengers: Doomsday. Za kulisami ma panować chaos

Nowe doniesienia sugerują, że najważniejsze widowisko MCU zmaga się z problemami na etapie postprodukcji.

Do premiery Avengers: Doomsday pozostało jeszcze kilka miesięcy, ale zza kulis zaczynają napływać niepokojące informacje. Według nowych doniesień montaż filmu nie przebiega tak sprawnie, jak oczekiwano, a ekipa ma mierzyć się z konsekwencjami decyzji podjętych jeszcze na etapie zdjęć. Film miał powstawać bez ukończonego scenariusza. Postprodukcja filmu przebiega z problemami O problemach poinformował John Campea, który podczas swojego programu ujawnił, że według jego źródeł reżyserzy Joe i Anthony Russo napotkali trudności podczas składania filmu w całość. Jak przekazał, materiał wyglądał obiecująco na planie, jednak podczas montażu zaczęły ujawniać się problemy konstrukcyjne.

Co ważne, te doniesienia potwierdziło inne źródło. Podobne informacje przekazał również dziennikarz Jordan Ruimy, powołując się na własne źródła związane z produkcją. Według nich w montażowni rzeczywiście dochodzi do napięć, choć jednocześnie studio nie obawia się już przesunięcia premiery i nadal celuje w debiut 18 grudnia 2026 roku. Jednym z głównych powodów obecnych trudności ma być fakt, że Avengers: Doomsday rozpoczęło zdjęcia bez ukończonego scenariusza. W trakcie produkcji tekst miał być stale przepisywany i rozwijany niemal do ostatnich dni zdjęciowych. Potwierdzała to zresztą wcześniej Rebecca Romijn, która podczas realizacji filmu przyznała: Nie do końca wiem, ponieważ scenariusz nie został jeszcze ukończony.

GramTV przedstawia:

Marvel nigdy nie ukrywał, że poprawki w trakcie zdjęć są częścią jego sposobu pracy. Kevin Feige określa ten proces mianem „plus-ing”, czyli ciągłego rozwijania i ulepszania scenariusza nawet podczas realizacji filmu. Zdaniem części komentatorów taka metoda sprawdza się przy mniejszych produkcjach, ale przy widowisku angażującym dziesiątki bohaterów może prowadzić do problemów z narracją, tempem opowieści czy spójnością poszczególnych wątków. Drugim wyzwaniem ma być sama skala projektu. Według dotychczasowych informacji w filmie pojawi się ponad 60 postaci, a lista może jeszcze ulec wydłużeniu. Im więcej bohaterów, tym trudniej zapewnić każdemu odpowiednią rolę i jednocześnie utrzymać czytelną historię. Na razie Marvel nie skomentował doniesień o problemach w montażowni. Wszystko wskazuje jednak na to, że studio nie zamierza zmieniać daty premiery i nadal chce wprowadzić Avengers: Doomsday do kin zgodnie z planem, czyli pod koniec grudnia 2026. Sami oceńcie, czy twórcom uda się kontrolować nagromadzenie tylu znanych nazwisk. W obsadzie znajdują się między innymi Robert Downey Jr., Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, Anthony Mackie, Chris Hemsworth, Letitia Wright, Paul Rudd, Simu Liu, Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden, Channing Tatum, Kelsey Grammer, Chris Evans, Hayley Atwell, Benedict Cumberbatch oraz Ryan Reynolds, a według spekulacji do filmu mogą dołączyć również Hugh Jackman, Elizabeth Olsen, Brie Larson, Paul Bettany i wielu innych bohaterów znanych z Kinowego Uniwersum Marvela.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









