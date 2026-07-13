Po 7 latach zaskakujący hit anime otrzyma aktorską wersję. Pojawił się pierwszy zwiastun

Kolejne popularne anime doczeka się aktorskiego remake’u.

Darwin’s Game powróci w zupełnie nowej formie. Manga, która doczekała się serialu anime dostępnego na Crunchyroll, zostanie przeniesiona na duży ekran w aktorskiej produkcji przygotowywanej przez Toei. Darwin’s Game – pierwszy zwiastun aktorskiego remake’u Od premiery anime Darwin’s Game minęło już siedem lat, jednak japońska marka nie została całkowicie zapomniana. Oficjalnie potwierdzono, że historia stworzona przez duet FLIPFLOPs otrzyma aktorską adaptację filmową. Produkcja trafi do japońskich kin 12 marca 2027 roku.

Zapowiedzi towarzyszy pierwszy zwiastun, który prezentuje najważniejszych bohaterów oraz śmiertelnie niebezpieczną rozgrywkę stanowiącą podstawę całej historii. Obecnie nie poinformowano, czy film będzie wyświetlany poza Japonią ani czy w późniejszym terminie pojawi się na jednej z platform streamingowych. Za reżyserię odpowiada Fumihiko Sori, twórca aktorskiej adaptacji Fullmetal Alchemist. Film powstaje dla wytwórni Toei, natomiast scenariusz przygotowują wspólnie Sori oraz Hayato Miura. W głównej roli wystąpi Taishi Nakagawa, który wcieli się w Kaname. Koki zagra Shukę, Mei Hata pojawi się jako Rain, Fuju Kamio sportretuje Ryuujiego, a Koji Yamamoto otrzymał rolę Hiiragiego. Pierwszy materiał wideo pokazuje wszystkich wymienionych aktorów w kostiumach oraz przedstawia początek brutalnej walki o przetrwanie.

GramTV przedstawia:

Aktorska wersja Darwin’s Game może wpisać się w popularny w ostatnich latach nurt produkcji opowiadających o śmiertelnych zawodach. Podobne założenia wykorzystano między innymi w serialach Alice in Borderland oraz Squid Game, które zdobyły dużą popularność wśród widzów na całym świecie. Manga Darwin’s Game zadebiutowała w 2012 roku na łamach magazynu Bessatsu Shonen Champion wydawnictwa Akita Shoten. Historia została zakończona w 2023 roku. Głównym bohaterem opowieści jest uczeń szkoły średniej Kaname, który otrzymuje od znajomego zaproszenie do tajemniczej gry. Po zaakceptowaniu propozycji odkrywa, że rywalizacja jest prawdziwa, a jej uczestnicy muszą walczyć o własne życie. Każdy z graczy otrzymuje wyjątkową zdolność, która może zapewnić mu przewagę nad przeciwnikami. Kaname postanawia nie tylko przetrwać kolejne starcia, lecz także odkryć tożsamość osoby odpowiedzialnej za stworzenie całej gry.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.