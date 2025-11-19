Avengers: Doomsday złamie 14-letnią tradycję MCU. Marvel wykonał świadomy ruch

Może i tradycja zostanie przełamana, ale z korzyścią dla widzów.

Zgodnie z najnowszymi informacjami premierę pierwszego zwiastuna Avengers: Doomsday zaplanowano na drugą połowę grudnia. Trailer pojawi się w kinach przed pokazami Avatar: Ogień i popiół , co gwarantuje mu ogromny zasięg już na samym starcie kampanii marketingowej. Najważniejsze jednak, że produkcja Marvela otrzyma pierwszy materiał promocyjny dokładnie rok przed wejściem filmu do kin. W całej historii serii nie zdarzyło się jeszcze, aby zapowiedź pojawiła się tak wcześnie.

Marvel Studios przygotowuje się do bezprecedensowego ruchu w historii całego MCU. Nadchodzące Avengers: Doomsday otrzyma pierwszy zwiastun wyjątkowo wcześnie, co przełamie dotychczasowe zasady promocji filmów o superbohaterskiej drużynie.

Dotychczasowe odsłony cyklu prezentowano w znacznie krótszym czasie przed premierą. Zwiastuny Avengers: Czas Ultrona, Avengers: Wojna bez granic, czy Avengers: Koniec gry publikowano na kilka miesięcy przed debiutem, co pozwalało budować napięcie w intensywnym, lecz krótkim okresie promocji. Tym razem Marvel zmienia zasady gry, stawiając na bardzo wczesne podkręcanie emocji.

Ma to szczególne znaczenie w kontekście Sagi Multiwersum, która w ostatnich latach notuje słabsze wyniki niż wcześniejsze fazy MCU. Avengers: Doomsday ma być wielkim powrotem marki na właściwe tory i pierwszym momentem, w którym bohaterowie ponownie zjednoczą się w wielkim widowisku.

Za reżyserię Avengers: Doomsday odpowiadają bracia Russo, a scenariusz napisał Stephen McFeely. W potwierdzonej obsadzie znaleźli się: Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd i Robert Downey Jr., a także Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta Mejia, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John-Kamen i Lewis Pullman. Dołączą do nich gwiazdy Fantastycznej Czwórki: Pierwszych kroków, czyli Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach i Joseph Quinn, oraz aktorzy z serii X-Men Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden i Channing Tatum.

Przypomnijmy, że Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku.